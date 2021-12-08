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بيرغامو (إيطاليا): حالت الثلوج التي تساقطت بكثافة في منطقة برغامو شمال إيطاليا دون إقامة المباراة المقررة بين اتالانتا وفياريال الاسباني ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال اوروبا الاربعاء.

وقال أتالانتا في بيان "لقد تمّ تأجيل مباراة أتالانتا وفياريال بسبب كثافة تساقط الثلوج. ستقام المباراة غدًا في توقيت سيقرره الاتحاد الاوروبي للعبة".

أما الإتحاد القاري فأصدر بدوره بيانًا جاء فيه "بسبب الظروف المناخية السيئة، قرر حكم المباراة بعد التشاور مع مندوبي الاتحاد الأوروبي ومسؤولي الفريقين تأجيل مباراة أتالانتا وفياريال المقررة في برغامو. سنقوم بالاعلان عن موعد المباراة وتوقيتها في الوقت المناسب".