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لوس انجليس : تألق نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس انتيتوكونمبو في مواجهة هيوستن روكتس مسجلا 40 نقطة ليقوده الى الفوز 123 114 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ونجح يانيس افضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020 باضافة 17 متابعة و5 تمريرات حاسمة. كما ساهم زميلاه خريس ميدلتون وبوبي بورتيس وسجل كل منهما 21 نقطة.

وعلق يانيس على ادائه بقوله "اردت ان اظهر قالية عالية افتقدها خلال المباراة الاخيرة (خسرها فريقه امام ميامي 104 113)".

ووضع ميلووكي الذي يحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية حدا لسلسلة من 7 انتصارات لهيوستن روكتس في الاونة الاخيرة وتحديدا منذ خسارته امام بوسطن سلتيكس 90 108 في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بعد سلسلة اخرى من 15 فوزا تواليا.

وحقق فينيكس صنز فوزه ال20 في اخر 21 مباراة له وكان على بوسطن سلتيكس 111 90 على الرغم من خوضه المباراة في غياب لاعبين اساسيين في صفوفه هما ديفن بوكر الذي يعاني من تمزق في العضلات الخلفية لساقه وغاب للمباراة الرابعة تواليا، ودياندري ايتون المريض.

وسجل جافالي ماكغي 21 نقطة (رقم قياسي شخصي هذا الموسم) واضاف كاميرون باين 17 نقطة.

في المقابل، مني بوسطن بخسارته الثالثة تواليا على الرغم من تألق نجمه جايسون تاتوم بتسجيله 24 نقطة مع 7 متابعات.

وقاد النجم المخضرم ليبرون جيمس (33 عاما) فريقه لوس انجليس ليكرز الى فوز صريح على اوكلاهوما سيتي ثاندر 116 95 بتسجيله 33 نقطة.

وحذا حذوه كيفن دورانت الذي سجل 31 نقطة خلال فوز اتلانتا هوكس على بروكلين نتس متصدر المنطقة الشرقية 113 105.