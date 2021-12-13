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الدوحة: عندما حُرم الجزائري يوسف بلايلي من ممارسة كرة القدم سنتين بسبب تعاطيه مادة الكوكايين، لم يتوقع كثر أن ينفض عنه غبار الفضيحة ويلعب أعلى الأدوار مع منتخب بلاده في كأس إفريقيا 2019 وصولاً إلى تسجيله هدفاً من نحو 40 متراً السبت ساهم بتأهل "محاربي الصحراء" إلى نصف نهائي كأس العرب في قطر.

"سنتان ولم أتوقف (عن التمارين) مع معدّ بدني. كما اني خضت بعض المباريات مع فريقي السابق مولودية وهران. كانت الأمور صعبة وعودتي تشكل ارتياحاً كبيراً". هكذا وصف بلايلي إعادة شحن بطارياته عام 2017، مطلقاً مسيرته من بوابة نادي أنجيه الفرنسي في الدرجة الثانية.

صفحة سوداء بدأت عام 2015 عندما كان اللاعب الموهوب بعمر الثالثة والعشرين. وقع لاعب اتحاد العاصمة آنذاك في فخ المواد المحظورة.

فسخ ناديه عقده الوفير وكان "محظوظاً" لتخفيض عقوبته عبر محكمة التحكيم الرياضية من أربع سنوات إلى إثنتين، اثر محاولات من محاميه لإثبات أن مخدّر الكوكايين تم وضعه في نرجيلته دون علمه.

لم يستسلم

كانت عقوبة كفيلة بإنهاء مسيرة أي لاعب محترف جسدياً ونفسياً، لكنه لم يستسلم، وللحفاظ على لياقته البدنية، شارك في مباريات أحياء مدينته وهران التي ولد فيها عام 1992 ودوري الشركات والمؤسّسات.

أدار ابن "الباهية"، تحت اشراف وكيل أعماله ووالده حفيظ، بوصلته نحو فرنسا، حيث كان مواطنه سعيد شعبان يرئس نادي أنجيه. عدم منحه الوقت الكافي من قبل المدرب ستيفان مولان، أعاده إلى الترجي التونسي حيث انتهت رحلته الأولى بسبب عدم الالتزام.

كان دوره محورياً في احراز الترجي لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين في 2018 و2019، فارتفعت أسهمه وأصبحت عودته إلى المنتخب مطلباً شعبياً للجماهير الجزائرية.

الخروج من البئر

برغم تردّد المسؤولين المحليين، تلقفه المدرب جمال بلماضي ومنحه الثقة على الرواق الأيسر على حساب النجم ياسين براهيمي، فردّ له الدين بصناعة لعب وهدفين منحت الجزائر لقبها الثاني في المسابقة القارية عام 2019 في مصر.

لكن بلايلي والمشكلات لم يفترقا. رحلة الأهلي السعودي مقابل 3 ملايين يورو انتهت بصراعات مع المدرب والإدارة في 2019، فتزامن انتقاله إلى نادي قطر القطري في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 مع وصوله إلى مرحلة النضج.

في قطر، سجّل من منتصف الملعب خلال مواجهة الغرافة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ويبدو أن هذه التجربة دغدغت مشاعره، فكرّرها السبت خلال الفوز المثير على المغرب بركلات الترجيح بعد التعادل 2 2.

أطلق كرة عابرة للقارات خدعت الحارس أنس الزنيتي في الدقيقة 102، ساهمت في بلوغ الجزائر نصف النهائي حيث يلاقي قطر المضيفة الأربعاء على استاد الثمامة.

هدفٌ تسبّب بالدوار للحارس المغربي، فيما نُقل بلايلي لفترة وجيزة إلى المستشفى بعد نهاية المباراة لانعدام توازنه اثر اصطدام مع لاعرب مغربي خلال المواجهة.

بعد أن تعرّض لهجمات شوّهت سمعته من كل الأنحاء اثر سقوطه في المحظور، خضع بلايلي للعقوبة ثم تغيّر نحو الأفضل ورمّم مسيرة جعلته الرقم الصعب مع منتخب الجزائر.

يصف ابن التاسعة والعشرين طريقة لعبه "أحبّ المراوغات والتسجيل والتمريرات الحاسمة. أحبّ أن أكون لاعباً حرّاً أو على الجهة اليسرى. حتى اني لعبت سابقاً في مركز قلب الهجوم".

يشيد به مدرب المنتخب الأول بلماضي "يشكّل خطراً مستمراً على مرمى الخصم. يسعدنا دوماً تواجده في المنتخب. يريد تقديم كل شيء. هو لاعب موهوب".

وبعدما استقبل السهام بسبب "انحرافه"، بات اليوم مطالباً بتجربة الاحتراف في الملاعب الأوروبية، على غرار مواطنه رياض محرز لاعب مانشستر سيتي بطل إنكلترا.