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لوس انجليس: رغم تواجد ثلاثي نجومه على أرض الملعب، كان المبتدئ أوستن ريفز من أنقذ لوس أنجليس ليكرز ضد مضيفه دالاس مافريكس بعد التمديد بتسجيله ثلاثية قاتلة قبل 0.9 ثانية من نهاية، منحت فريقه الفوز 107 104 الاربعاء ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ورغم أنه لم يتم اختياره من أي فريق في "درافت" الدوري لعام 2021، إلأ أن ريفز (23 عامًا) أثار إعجاب ليكرز الذي وقع معه على عقد لمدة عامين في آب/أغسطس الفائت.

وأحاط لاعبو ليكرز بريفز بعد التسديدة وهنأوه، وأكد ليبرون جيمس أن الفريق لم يتردد في تمرير الكرة لزميلهم المغمور.

وقال "الملك" بعد الفوز "اسمعوا، لدينا الثقة في أي لاعب متواجد على أرض الملعب، وظهر ذلك في الهجمة الاخيرة لنا".

وكانت هذه الثلاثية الخامسة لريفز في المباراة التي تبدّل فيها التقدم 19 مرة بين الفريقين وكاد ليكرز أن يهدر الفوز بعد أن أخفق في العديد من المحاولات في الدقائق الاخيرة.

قال ريفز "تبقت قرابة الثانيتين، لذا ما كان بوسعي أي شيء سوى التسديد".

وسجل الثلاثي ليبرون، راسل وستبروك وأنتوني ديفيس النقاط الـ14 الاخرى لليكرز خلال التمديد.

أنهى جيمس المباراة مع 24 نقطة، فيما كان وستبروك على بعد تمريرة حاسمة من تحقيق تريبل دابل بعد أن سجل 23 نقطة و10 متابعات، كما أضاف ديفيس 20 نقطة و12 متابعة بعد عودته إثر غياب مباراتين لالتهاب في الركبة.

ومع استمرار غياب النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش عن دالاس مافريكس للمباراة الثالثة تواليًا لمشاكل في الكاحل، كان جايلن برونسون الافضل مع 25 نقطة واللاتفي كريستابس بورزينغيس مع 23 نقطة و12 متابعة.