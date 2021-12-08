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لوس انجليس: قلب الثنائي جيمس هاردن وكيفن دورانت تأخر فريقهما بروكلين نتس أمام مضيفه دالاس مافريكس بفارق 17 نقطة في الربع الثالث، إلى فوز مستحق 102 99 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

سجل هاردن ودورانت 47 نقطة معاً (23 للأوّل و24 للثاني)، ليعززا صدارة نتس للمنطقة الشرقية مع 17 فوزاً مقابل سبع هزائم.

عاد بروكلين إلى أجواء المنافسة في الربع الأخير مسجلاً 27 نقطة مقابل 13 لمنافسه، بعدما كان تقدم للمرة الأولى في المباراة عقب رمية حرة لهاردن منحت الأفضلية لفريقه بفارق نقطة 91 90 قبل 6.41 دقائق من صافرة النهاية.

ردّ نجم دالاس، السلوفيني لوكا دونتشيتش بمنح فريقه التقدم مرتين، غير أن ثلاثية الاسترالي باتي ميلز (سجل 10 نقاط) أعادت بروكلين إلى المقدمة 98 97 قبل أقل من ثلاث دقائق على النهاية.

وعاد هاردن للتألق فسجل سلة 100 97، فيما تابع دورانت نجاح فريقه بسلة أخيرة.

واعتبر الفوز الذي حققه نتس على ملعب أميركان إيرلاينز سنتر في دالاس، بمثابة إثبات على الفكر الفني لمدربه ستيف ناش الذي دفع بنجميه هاردن ودورانت لمدة 41 و40 دقيقة توالياً.

قال دورانت بعد الفوز "أحب أن أكون في الملعب"، مضيفاً "مباراة مثل هذه الأمسية، حيث كنّا نعاني قليلاً وبحاجة إلى القليل من الطاقة في الربع الرابع".

في لوس أنجليس وعلى ملعب ستيبليس سنتر، حقق ليكرز فوزاً سهلاً على منافسه التاريخي بوسطن سلتيكس 117 102.

سجل ليبرون جميس 30 نقطة وأضاف راسل ويستبروك 24، ليعزز ليكرز رصيده في المركز السادس للمنطقة الغربية مع 13 فوزاً مقابل 12 هزيمة.

وهي المرة الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة يسجل "الملك" جيمس 30 نقطة أو أكثر، وذلك منذ عودته إلى الملاعب في الأسبوع الماضي بعدما خضع لبروتوكول فيروس كورونا بسبب نتائج اختبارات متضاربة.

وفي مباراة ثالثة، أنهى نيويورك نيكس سلسلة من ثلاث هزائم متتالية بعد فوزه على سان أنتونيو سبيرز 121 109.