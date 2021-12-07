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لوس انجليس : سجل الكاميروني جويل إمبيد 43 نقطة والتقط 15 مرتدة ليقود فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 127 124 بعد التمديد الإثنين، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب سبيكتروم سنتر في نورث كارولينا وأمام 14.400 متفرج، سدد إمبيد 15 رمية ناجحة من أصل 20، و12 من 14 رمية حرة وأضاف إليها ست نقاط في الوقت الإضافي، كما ساهم في النقاط الثماني لسفنتي سيكسرز خلال التمديد، ليسجّل جميع السلات باستثناء واحدة ويمرر كرة حاسمة.

قال إمبيد بعد استعراضه السلوي "هذا ما يتوجب عليّ فعله"، مضيفاً "يثق المدربون بي لوضعي في هذه الحالات. في بعض الأحيان ارتكب الأخطاء، ولكن أشعر أني أتحسن باستمرار في هذه الحالات. قمت بالتحركات الصحيحة والرميات".

وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة، وشايك ميلتون 16 للفريق الفائز.

أثنى هاريس على زميله إمبيد قائلاً "إنه مهيمن للغاية، خاصة عندما يكون قادرًا على الحصول على موقعه في الملعب" و"إنه قادر على معاقبة أي فريق. حاولوا الدفاع عليه مع عدة لاعبين، ولكنه أكبر وأقوى بكثير".

عند الفريق الخاسر، كان كيلي أوبري أفضل المسجلين مع 35 نقطة (13 من أصل 24)، منها ست رميات ثلاثية.

وأضاف بول جامين واشنطن ومايلز بريدجز 16 نقطة لكل منهما، فيما ساهم كودي مارتن بـ 14.

ولعب هورنتس للمرة الثانية مفتقداً للعديد من عناصره مع غياب كل من لاميلو بول، تيري روزيير، جالين ماكدانيالز ومايسون بلاملي بسبب بروتوكول "كوفيد 19".

أنتيتوكونمبو

في ميلووكي، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي احتفل بعيد ميلاده الـ 27 الإثنين، 27 نقطة و12 مرتدة ليقود فريقه ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز على كليفلاند كافالييرز 112 104.

وعاد أنتيتوكونمبو إلى الملاعب بعدما غاب لمباراتين بسبب تعرّضه لاصابة في ربلة ساقه اليمنى، فلعب 27 دقيقة وسجل 15 نقطة في الربع الاخير.

وحقق باكس ثالث المنطقة الشرقية (16 9) فوزه العاشر في مبارياته الـ 11 الأخيرة.

وبرز جاريت ألن في صفوف كليفلاند مع 25 نقطة و9 مرتدات.