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أعلن نادي قطر الرياضي فسخ عقده مع مهاجم المنتخب الجزائري يوسف بلايلي.

وكان بلايلي قد أحرز هدف فوز محاربي الصحراء على المنتخب القطري في مباراة نصف النهائي ليصل إلى نهائي بطولة كأس العرب، المقامة في قطر.

وقال النادي، على موقعه على الإنترنت مساء الخميس "اتفقت إدارة نادي قطر الرياضي مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي، وتمت الإجراءات بعد مشاورات بين اللاعب والنادي".

وتمنى النادي في تغريدة على موقع تويتر "كل التوفيق والنجاح للاعب في مشواره المقبل".

-📄 بيان:



فسخ عقد المحترف الجزائري يوسف بلايلي. pic.twitter.com/kYhTBiUTUQ — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) December 16, 2021

وبحسب عدة مصادر إعلامية، فإن بلايلي يتفاوض حاليا للإنتقال إلى أحد الأندية الأوروبية، لم تكشف عنه.

وكان بلايلي قد انتقل إلى نادي قطر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وقبل ذلك كان متعاقدا مع الأهلي السعودي مقابل 3 ملايين يورو لكن رحلته مع النادي السعودي انتهت بصراعات مع المدرب والإدارة في 2019.

يذكر أن بلايلي سجل، الأربعاء، هدف الفوز لفريق الجزائر الوطني ضد منتخب قطر الوطني، العنابي، في مباراة نصف النهائية الثانية لبطولة كأس العرب.

كما اختير كأفضل لاعب في المباراة، التي تأهلت فيها الجزائر إلى نهائي البطولة لتلعب مع الفريق التونسي على الكأس، السبت على ملعب استاد البيت.

وشهدت مباراة الجزائر وقطر أحداثا دراميا مثيرة.

فقد افتتح محاربو الصحراء التسجيل في المباراة بهدف للمدافع جمال بلعمري في الدقيقة 59.

وبدا الفريق الجزائري وكأنه قاب قوس من التأهل إلى النهائي، لكن ضربة رأسية من بديل الفريق القطري محمد مونتاري قلبت الموازين بتسجيل هدف التعادل في الوقت الإضافي الذي استمر 19 دقيقة.

وعلى الرغم من احتجاج الجزائريين على الهدف، أكده الحكم بعد التحقق من حكم الفيديو المساعد "الفار".

وجاء هدف فوز الجزائر من ركلة جزاء حاسمة نفذها بلايلي بعد تعرض زميله عبد العزيز حاتم لإعاقة القطري ياسين الإبراهيمي في منطقة الجزاء.

وستلعب الجزائر من دون أي من لا عبيها الكبار المحترفين في أوروبا عندما تواجه تونس.

وكانت قطر تأمل في أن تجني ثمار إعداداتها والتحضير، منذ فترة طويلة، لمنتخبها الوطني في كأس العرب. وشمل الإعداد مشاركة العنابي في كأسي كوبا أمريكا وكونكاكاف الذهبية بعد فوزه بكأس آسيا 2019. كما خاض الفريق عدة مباريات ودية ضد فرق أوروبية هذا العام.

لكن الفريق لم يحقق التوقعات أمام حوالي 40 ألف متفرج.

وتأهلت تونس لنهائي كأس العرب بعد فوزها على مصر 1-0 بفضل هدف في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ويلتقي الفريق التونسي، نسور قرطاج، بالفريق المصري، الفراعنة، السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب التي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".