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بلغراد: كرّمت خدمة البريد الوطني في صربيا نجمها المصنف أول عالميًا نوفاك ديوكوفيتش بطوابع خاصة به وبإنجازاته.

ونشر ديوكوفيتش الجمعة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا له في الحفل التكريمي وقال "إنه لشرف كبير أن أحصل على الطابع الصربي الخاص بي. شكرًا لبلدي المعطاء على هذه الهدية النادرة! أشعر بالتواضع".

وأصدرت خدمة البريد الوطنية عدة طوابع حملت عنوان "كرة المضرب: نوفاك ديوكوفيتش، المضرب رقم واحد في العالم"، في أول تكريم من البريد يحصل عليه رياضي أو رياضية في صربيا.

وقالت الخدمة في بيان "الطوابع تمثل رياضيًا ...أفضل لاعب كرة مضرب اليوم وأفضل رياضي في تاريخ الرياضة الصربية"، مضيفة أن ديوكوفيتش هو أيضًا "شخض إنساني كبير ومحسن"، في إشارة إلى مؤسسته التعليمية التي قالت إنها "ساعدت في إعادة بناء 48 روضة أطفال ودعمت أكثر من 2200 مدرّس في جميع أنحاء صربيا".

تظهر الطوابع إنجازات ديوكوفيتش، أبرزها تربعه لمدة 350 أسبوعًا على صدارة التصنيف العالمي (رقم قياسي)، و20 لقبًا في بطولات الغراند سلام بالإضافة إلى 37 لقبًا في دورات الماسترز.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أدرج اسم "دجوكر" على لائحة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام المقبل، بعد تكنهات بشأن مشاركته للدفاع عن لقبه من عدمها، بعد أن رفض الكشف عما إذا تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو لا والذي يعتبر أحد شروط خوض غمار المنافسات.