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سيدني: أُدرج اسم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، ضمن لائحة منتخب بلاده الذي سيشارك في كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أي تي بي" في أستراليا مطلع العام المقبل، ما قد يضع حداً للتكهنات بشأن عدم مشاركته في بطولة أستراليا الكبرى بسبب متطلبات اللقاح الإلزامي ضد فيروس كورونا.

وخيم الشك حول دفاع ديوكوفيتش عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند للموسم المقررة بين 17 و30 الشهر المقبل، بعدما رفض ابن الـ34 عاماً الافصاح عن تلقيه اللقاح من عدمه.

لكن إدراج اسمه الثلاثاء بين اللاعبين الصرب الخمسة الذين سيدافعون عن ألوان المنتخب في كأس "أي تي بي" المقررة في سيدني بين الأوّل والتاسع من الشهر المقبل بمشاركة 16 منتخباً، يؤشر الى أن لا شيء يمنعه من خوض بطولة أستراليا.

ويقف ديوكوفيتش على بعد لقب واحد كبير من تحطيم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال مع 20 لقباً.

قواعد التلقيح

وكان سيردان ديوكوفيتش والد النجم الصربي كشف أن نجله قد لا يدافع عن لقبه في أستراليا، بسبب قواعد التلقيح الإلزامية ضد فيروس كورونا، مشبهًا القيود بـ"الابتزاز"، كاشفاً في حديث مع قناة "برادا تي في" المحلية "بالطبع يرغب بشدة في الذهاب، لأنه رياضي وهناك العديد من شعبنا، من الجالية (الصربية) هناك والتي ستكون سعيدة برؤية نوفاك".

وتابع "ولكن حقيقة لا أعلم ما إذا سيحصل ذلك. ربما ليس في ظل هذه الظروف، في ظل هذا الابتزاز والطريقة التي تحصل فيها الأمور".

وردّ وزير الرياضة في ولاية فيكتوريا حيث تقام البطولة، مارتن باكولا بأنه يرغب في أن يدافع ديوكوفيتش عن لقبه، لكن الصحة تأتي اولاً و"الأمر لا يتعلّق بالابتزاز على الاطلاق، كل ما في الامر بأننا نحاول حماية مجتمع فيكتوريا".

وكان مدير بطولة أستراليا المفتوحة كريغ تيلي واضحاً الشهر الماضي بانه يتعين على جميع اللاعبين المشاركين في البطولة أن يكونوا ملقحين ولن يكون هناك أي تنازلات في هذا الصدد.

حجر

وأكّد المنظمون بأن اللاعبين الملقحين لن يخضعوا لأي حجر صحي أو التواجد في فقاعة في النسخة المقبلة، خلافاً لما حصل في نسخة العام الحالي عندما خضع اللاعبون لحجر صحي لمدّة أسبوعين في فنادق مخصصة لهم. بيد أن الأمور قد تتعقد مع ظهور متحوّر أوميكرون في الأيام الأخيرة.

وسيكون نادال أبرز الغائبين عن كأس "أي تي بي" بحسب القرعة التي سحبت الثلاثاء، على الرغم من أن ابن الـ35 عاماً كشف الشهر الماضي بأنه يهدف للعودة الى الملاعب في كانون الأول/ديسمبر من خلال المشاركة في دورة أبوظبي الاستعراضية ومن بعدها في دورة أخرى، كي يستعد لخوض بطولة أستراليا المفتوحة.

وكما كان متوقعاً، لن يكون الأسطورة فيدرر مشاركاً مع بلاده في منافسات الكأس بسبب عدم تعافي ابن الأربعين عاماً من أثار عمليتين جراحيتين في ركبته، وهو الذي حدد صيف 2022 موعداً محتملاً لعودته الى المنافسات.

وقال مدير كأس "أي تي بي" توم لارنر إنه "تستمتع المجموعة المشاركة (من اللاعبين) بتمثيل بلدانها، وإن رؤية 18 من أفضل 20 لاعباً في العالم يلتزمون بالحدث هو دليل على ذلك".

وفي بيانها المرافق للقرعة، قالت رابطة المحترفين إن صربيا المصنفة الأولى "تشارك بقيادة المصنف أول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش"، الذي فاز بثلاثة ألقاب كبرى في 2021 وكان قريباً من الرابع قبل خسارة نهائي فلاشينغ ميدوز أمام الروسي دانييل مدفيديف.

وأنهى الصربي موسمه المتقلب بهزيمة في نصف نهائي كأس ديفيس للمنتخبات على يد كرواتيا الأسبوع الماضي، وقد وعد بعد انتهاء مشوار بلاده باتخاذ قرار بشأن مشاركته في بطولة أستراليا "قريباً جداً".

وتوجت روسيا بلقب كأس "أي تي بي" لعام 2021 على حساب إيطاليا بقيادة مدفيديف وأندري روبليف اللذين قاداها الأحد الى إحراز كأس ديفيس أيضاً.

وكان لقب النسخة الأولى من كأس "أي تي بي" عام 2020 من نصيب ديوكوفيتش وبلاده بالفوز في النهائي على إسبانيا ونجمها نادال.

ووزعت الفرق الـ16 المشاركة الى أربع مجموعات كل منها من أربعة منتخبات، ووقعت صربيا في المجموعة الأولى بجانب إسبانيا، النروج وتشيلي، فيما جاءت روسيا في المجموعة الثانية مع إيطاليا، النمسا وأستراليا المضيفة.

وستكون ألمانيا بقيادة ألكسندر زفيريف من المنتخبات المرشحة أيضاً للمنافسة، وقد جاءت في المجموعة الثالثة بصحبة كندا، بريطانيا والولايات المتحدة، فيما سينافس ستيفانوس تسيتسيباس ورفاقه في المنتخب اليوناني ضمن المجموعة الرابعة الى جانب الأرجنتين، بولندا وجورجيا.