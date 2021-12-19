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برلين: وجّه هرتا برلين ضربة قاسية لطموح ضيفه بوروسيا دورتموند بمقارعة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الالماني لكرة القدم هذا الموسم، بعد أن الحق به هزيمة سيئة بتوقيتها بنتيجة 3-2 السبت ضمن المرحلة 17 والأخيرة ذهابًا.

وقدّم فريق العاصمة هدية على طبق من فضّة للعملاق البافاري الذي وسّع الفارق بينه وبين دورتموند في صدارة الترتيب الى 9 نقاط في ختام مرحلة الذهاب.

من جهته، يحتل هرتا برلين المركز 11 برصيد 21 نقطة.

فعلى الملعب الأولمبي ببرلين، خسر دورتموند تقدمه الذي منحه إياه جوليان برانت (31) بطريقة دراماتيكية في غضون اقل من عشرين الدقيقة في الشوط الثاني بعد ثلاثة اهداف تناوب على تسجيلها الجزائري إسحاق بلفوضيل (51) وماركو ريختر (57 و69)، قبل ان يعود ستيفن تيغيس ويقلّص النتيجة للفريق "الأصفر والأسود" (83).

وخسر دورتموند 5 نقاط في آخر ثلاث مباريات، بعدما تعادل ايضًا أمام مضيفه بوخوم 1-1 في المرحلة 15.

وكان هرتا برلين دخل الى اللقاء بعد أربعة أيام على خسارته الكبيرة امام ماينتس 4-صفر، لكنه تمكن من قلب الطاولة على دورتموند، علمًا انّ الاخير كان هزمه في المواجهة الاخيرة خارج الديار بفضل أربعة اهداف لنجمه النروجي الشاب إرلينغ هالاند بنتيجة 5-2.

إلا أنّ هالاند غاب عن فعاليته المعهودة في هذه المواجهة حيث اكتفى بتسديدة واحدة على المرمى.

وافتتح اصحاب الارض التسجيل عن طريق الفرنسي مزيان ماوليدا الا انّ هدفه ألغي بداعي التسلل (17).

وتمكن الضيوف من انتزاع التقدم عن طريق برانت إثر تمريرة من هالاند، ليدخل فريق المدرب ماركو روزه الى استراحة الشوطين متقدمًا بهدف (31).

بيد انّ الامور بدأت في التدحرج نحو الأسوأ بالنسبة لدورتموند بعدما تمكن بلفوضيل من التفوّق على لاعب الوسط البلجيكي أكسيل فيتسل قبل أن يسدّد كرة مرّت تحت الحارس مارفين هيتز، فسجّل اللاعب الجزائري هدفه الاول في "بوندسليغا" منذ ثلاثة أعوام (51).

وبعد دقائق معدودة، خسر برانت الكرة وتمكن ماوليدا من الاستفادة والتمرير الى الجهة اليمنى نحو ريختر الذي تابعها داخل المرمى مانحا فريق العاصمة التقدم (57).

ومن ثمّ سجّل ريختر هدفه الثاني والثالث لفريقه قبل 21 دقيقة من نهاية اللقاء بعدما استغل التباطؤ الدفاعي إثر كرة ضائعة من برانت ليعزّز تقدم فريقه (69).

ونجح تيغيس قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الاصلي في تقليص النتيجة من دون ان يتمكن دورتموند من الخروج ولو بنقطة واحدة من زيارته الى برلين (83)، في هدية مجانية للعملاق البافاري من اجل الاقتراب اكثر فأكثر نحو لقبه العاشر تواليًا.

ومُني لايبزيغ وصيف بطل الدوري الالماني الموسم الماضي بنكسة جديدة بعد سقوطه على أرضه امام أرمينيا بيليفيلد صفر-2 ليخسر فرصة جديدة للتقدم نحو المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية.

وحسم الضيوف النتيجة لمصلحتهم في الشوط الثاني بعد هدفين عن طريق ياني سيرا (57) والياباني ماسايا اوكوغاوا (75)، ذلك على الرغم من إكمالهم اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد فابيان كلوس في الدقيقة 70 بعد تدخله العنيف على ويلي اوربان.

وبقي لايبزيغ في المركز التاسع موقتًا برصيد 22 نقطة، فيما يحتل أرمينيا ببليفيلد المركز 17 ما قبل الاخير برصيد 16 نقطة وبات على بعد نقطتين من منطقة الامان.

وعلى ملعب "كومرتسبانك أرينا"، حقّق آينتراخت فرانكفورت فوزًا في غاية الاهمية على حساب ماينتس 1-صفر.

سجّل هدف المباراة الوحيد الدنماركي يسبر ليندستروم (35)، ليجد الأخير طريقه للشباك للمباراة الثالثة على التوالي في الـ "بوندسليغا"، مانحاً فرانكفورت فوزه الثالث تواليًا بعدما كان سبق ان هزم باير ليفركوزن ثالث الترتيب قبل أسبوعين 5-2 ثم بوروسيا مونشنغلادباخ 3-2 في المرحلة الماضية.

واكتسبت المباراة اهمية على اعتبار انّ ماينتس ليس بعيدًا عن دائرة المنافسة عن المقاعد الاوروبية إذ يحتل بعد هذه الجولة المركز الثامن برصيد 24 نقطة وكان بمقدوره لو حقق الفوز ان يكون سادساً أقلّه.

وعزّز فرانكفورت موقعه في المركز الخامس برصيد 28 نقطة بفارق نقطة عن هوفنهايم الرابع والذي اكتفى بالتعادل امام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 على ملعب "راين نيكار أرينا"، ليشتعل الصراع على المراكز الامامية وسط احتمالات مفتوحة وفارق ضئيل يحكم المنافسة.

افتتح السويسري بريل إيمبولو التسجيل لمونشنغلادباخ قبل أن يتمكن أصحاب الارض من معادلة النتيجة في الدقيقة 90 عن طريق النيجيري كيفين أكبوغوما.

ويحتل مونشنغلادباخ المركز الثالث عشر في الترتيب برصيد 19 نقطة.

كما وتابع أونيون برلين عروضه القوية وتغلب على بوخوم 1-صفر.

وأحرز ماكس كروسه هدف فريق العاصمة الوحيد (16)، رافعاً رصيد فريقه في المركز السادس الى 27 نقطة بالتساوي مع فرانكفورت الخامس.