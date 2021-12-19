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باريس: أكد المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان لكرة القدم البرازيلي ليوناردو أن ثمة امكانية جيدة لكي يمدد مهاجمه كيليان مبابي عقده الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وقال ليوناردو في حديث اذاعي "انها وضعية استثنائية لاننا نتكلم عن افضل لاعب في العالم يصل الى نهاية عقده. اعتقد بانه لا تزال ثمة امكانية جيدة لتمديد عقده، انا اثق بذلك".

واضاف "كيليان اصبح اكثر قوة هذا العام. سيعتقد الناس بأننا نقول ذلك لأننا نريد تمديد عقده لكن ذلك ليس صحيحا. فعلى عتبة بلوغه الثالثة والعشرين يتمتع كيليان بنضوج مدهش. الجميع يعرف ذلك، نريده ان يستمر معنا لاطول فترة ممكنة".

وتطرق ليوناردو في حديثه عن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي وعدم ظهوره حتى الان بمستواه السابق بقوله "اذا بدأنا بالنقاش حول ميسي، يعني ذلك بأننا لا نفقه اي شيء في كرة القدم. لا يمكن على الاطلاق ان نشك به ونرسم علامة استفهام حوله".

"حاسم جدا"

واضاف "اذا نظرنا الى ارقام ميسي، فان الاشهر الستة الاولى له مدهشة. هو ومبابي ساهما بالنسبة الاكبر من الاهداف في صفوف الفريق. هو حاسم جدا".

وعن المتاعب التي يواجهها فريقه في تقديم اسلوب ممتع، أجاب ليوناردو "الفريق في طور البناء ويتطور ونصل الى كانون الثاني/يناير مع امكانية تحقيق موسم لا ينسى. استخراج الافضل من هذا الفريق سيظهر في القسم الثاني من الموسم".

ويتصدر الفريق الباريسي بفارق مريح في الدوري المحلي، لكنه مدعو الى خوض مباراة صعبة للغاية ضد ريال مدريد الاسباني في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا في شهري شباط/فبراير واذار/مارس المقبلين.