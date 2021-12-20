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باريس: وصل مشوار فريق توتنهام هوتسبير الإنكليزي في مسابقة "كونفرنس ليغ" إلى نهاية بعدما مَنح الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" الفوز لرين الفرنسي 3-صفر في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، لاعتباره النادي اللندني منسحبًا.

واضطر سبيرز إلى الغياب عن المواجهة التي كانت مقرّرة بين الفريقين في التاسع من كانون الأول/ديسمبر بسبب تفشي كوفيد 19 في صفوفه.

ونتيجة لقرار الإتحاد القاري، حلّ توتنهام في المركز الثالث ضمن مجموعته، فيما نال فيتيس أرنهم بطاقة الملحق بحلوله ثانياً خلف رين الذي كان ضامناً أصلاً لتأهّله إلى الدور ثمن النهائي كمتصدّر للمجموعة السابعة.

وجاء في بيان ويفا الإثنين "نعلن أنّ نتيجة مباراة توتنهام هوتسبير ورين ضمن دور المجموعات لمسابقة كونفرنس ليغ هي 3-صفر بانسحاب توتنهام هوتسبير".

وألغيت المباراة المقرّرة سابقًا بين الطرفين في لندن آنذاك، بعدما أعلن مدرّب سبيرز الإيطالي أنتوني كونتي عشية المباراة إنّ ثمانية من لاعبيه وخمسة أعضاء من الطاقم الفني والإداري أُصيبوا بفيروس كورونا.

ويعتبر سبيرز من بين العديد من الأندية الإنكليزية التي يعصف فيها فيروس كورونا بشدّة، غالبًا بسبب متحورة أوميكرون، حيث أرجئت العديد من المباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الأسبوعين الأخيرين.

لكن بخلاف أندية إنكليزية أخرى، تمكّن توتنهام من خوض مباراته الأخيرة في "بريميرليغ" الأحد أمام ليفربول والتي انتهت بالتعادل 2-2.