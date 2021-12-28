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باريس: أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أنّ مواطنه جناح مانشستر سيتي الإنكليزي الدولي فيران توريس وقع عقدًا مدته خمس سنوات مع النادي الكاتالوني حتى عام 2027.

وقال برشلونة في بيان على موقعه على الإنترنت "توصل برشلونة ومانشستر سيتي إلى اتفاق بشأن انتقال فيران توريس الذي تعاقد مع البلاوغرانا حتى 2027".

سيتم تقديم توريس، البالغ من العمر 21 عامًا، رسميًا بألوان فريقه الجديد في كامب نو في الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل حيث سيتم عقد مؤتمر صحافي.

رحلة توريس

ولد توريس في فويوس بضواحي مدينة فالنسيا الإسبانية، ولعب لنادي مسقط رأسه من 2017 إلى 2020 وسجل له ستة أهداف قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي مقابل 20 مليون يورو.

سجل توريس 16 هدفاً في 43 مباراة مع مانشستر سيتي في موسم 2020-2021، وتوج معه بطلاً لإنكلترا وكأس الاتحاد الإنكليزي، فضلاً عن بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام مواطنه تشلسي.

ويغيب توريس الذي سجل 12 هدفاً في 22 مباراة دولية، عن الملاعب في الشهرين الماضيين بسبب كسر في قدمه.

ويمر البلاوغرانا حاليًا بمرحلة صعبة حيث يحتل المركز السابع في الدوري بفارق 18 نقطة خلف غريمه التقليدي التاريخي ريال مدريد المتصدّر والذي لعب مباراة أكثر، كما أنه خرج خالي الوفاض من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة الذي يعاني أيضاً صعوبات مالية أرغمته على الفشل في التجديد لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي في آب/أغسطس، يسعى إلى تعزيز خط هجومه بعدما اضطر مهاجمه الأرجنتيني الآخر سيرخيو أغويرو، المنتقل غلى صفوفه هذا الصيف في صفقة مجانية من مانشستر سيتي بالذات، إلى الإعلان عن اعتزاله اللعب نهائيا في منتصف كانون الأول/ديسمبر الحالي بسبب مشاكل في القلب.

لكن توريس لن يتمكن من بدء مشواره مع فريقه الجديد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري ضد مضيفه ريال مايوركا في الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل.

ولم يكشف عن قيمة صفقة انتقال توريس إلى برشلونة لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت الأربعاء الماضي إلى أنها ستكون مقابل 55 مليون يورو.

تم نقل توريس من فالنسيا إلى مانشستر سيتي في آب/ أغسطس 2020 مقابل 20 مليون يورو.