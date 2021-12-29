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أعرب مهاجم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، ومهاجم بولندا، روبرت ليفاندوفسكي، عن عدم ترحيبهما بمقترح إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم كل عامين.

وجاء حديث اللاعبين البارزين أثناء حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد اقترح إقامة كأس العالم كل سنتين، بدلاً من كل أربع سنوات، وذلك ضمن خطة لإعادة جدولة البطولات.

وأخبر مجلس إدارة الاتحاد المندوبين في اجتماع أن من شأن إقامة بطولة كأس العالم كل سنتين أن تُدر أكثر من 3.3 مليار جنيه إسترليني من العائدات الإضافية في خلال أربع سنوات.

لكن مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لم يرحب بالفكرة، قائلا "(بطولة) كأس العالم هي كأس العالم. إنها شيء مميز لأنها (تُنظّم) كل أربع سنوات".

وعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحادات المحلية الرئيسية في أوروبا واتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) هذه الخطط.

لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" دعم المقترح.

وقال مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، والذي ساعد فرنسا في الفوز بكأس العالم عام 2018: "(إنها) أفضل شيء، أفضل مسابقة في العالم. إذا أقيمت كل عامين، فيمكن أن يكون من الطبيعي أن تلعب (في) كأس العالم. أريد أن أقول إن هذا ليس طبيعيا. هذا (يجب) أن يكون أمرا رائعا".

"نلعب أكثر من 60 مباراة في السنة. لديك كأس الأمم الأوروبية، وكأس العالم، والآن دوري الأمم الأوروبية.. (هناك) العديد من المسابقات. نحن سعداء باللعب ولكن عندما يكون الأمر زائدا عن الحد، فإن هذا أكثر من اللازم. يجب أن نأخذ قسطا من الراحة".

"إذا أراد الناس رؤية جودة في اللعب وإثارة وما يصنع جمال كرة القدم، أعتقد أنه يتعين علينا احترام صحة اللاعبين".

وردد ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، مخاوف مبابي بشأن العبء المتوقع على اللاعبين في حال إقامة البطولة العالمية كل سنتين.

وقال اللاعب البالغ من العمر 33 عاما: "لدينا الكثير من المباريات كل عام، العديد من الأسابيع الصعبة، وليس فقط المباريات ولكن أيضا التحضير للموسم والاستعداد للبطولات الكبرى".

"إذا كنت تريد تقديم شيء مميز أو شيء مختلف، فنحن أيضا بحاجة إلى استراحة".

"إذا أقيمت هذه البطولة كل عامين، فإن من المتوقع أن الفترة التي يلعب فيها اللاعبون بمستوى عال ستتراجع ... إنه (أمر) مستحيل جسديا وذهنيا".