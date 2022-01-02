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سيدني: مني الروسي دانييل مدفيديف بخسارة مفاجئة امام الفرنسي المغمور اوغو هامبر 7-6 (5/7) و5-7 و6-7 (7/2) الاحد في كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي" في أستراليا، لكن منتخب بلاده خرج فائزا من مواجهته مع فرنسا 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم ايطاليا واستراليا اللتين تلقتيان لاحقا.

وتدافع روسيا عن لقبها في هذه البطولة بقيادة مدفيديف بطل فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، لكن في غياب اندريه روبليف المصاب بفيروس كورونا.

وفي المباراة الثانية في الفردي تغلب الروسي رومان سافيولين على الفرنسي ارتور ريندركنيش 2-6 و7-5 و6-3، في حين عوض مدفيديف في مباراة الزوجي الى جانب سافيولين وحققا الفوز على فابريس مارتان وادوار روجيه فاسلان 6-4 و6-4.

وخرجت الولايات المتحدة فائزة من مواجهتها مع جارتها كندا ايضا. تغلب جون ايسنر صاحب الارسالات الصاروخية على برايدن شنور 6-1 و6-3، وتايلور فريترز على فيليكس اوجيه الياسيم 6-7 (6-8) و6-4 و6-4.

ويستمر دور المجموعات في هذه البطولة حتى السادس من الشهر الحالي وتتأهل المنتخبات المتصدرة في المجموعات الاربع الى الدور نصف النهائي.