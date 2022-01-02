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مدريد : حقق خيتافي المتواضع مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطه جاره وضيفه العملاق ريال مدريد 1 صفر الاحد في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة اسبانيا لكرة القدم.

والخسارة هي الاولى لريال مدريد في مختلف المسابقات منذ ثلاثة اشهر وتحديدا منذ سقوطه امام إسبانيول 1 2 في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر الماضي. خاض بعد هذه الخسارة 15 مباراة فاز في 13 منها وتعادل مرتين.

وبقي رصيد ريال مدريد 46 نقطة في الصدارة متقدما بفارق 8 نقاط عن اشبيلية الذي يلتقي قادش الاثنين ويملك مباراة اخرى مؤجلة.

ودخل ريال مدريد المباراة وهو مرشح للفوز على جاره في العاصمة نظرا للفوارق الفنية بين الفريقين ووقوف التاريخ الى جانبه في السنوات الاخيرة حيث فشل خيتافي في الفوز عليه منذ آب/اغسطس عام 2012. ومنذ تلك الخسارة، حقق ريال مدريد الفوز على منافسه في 13 من اصل 15 مباراة جمعت بينهما.

وضغط ريال مدريد بقوة في مطلع المباراة لكنه تلقى هدفا مفاجئا خلافا لمجريات اللعب عندما فقد مدافع الفريق الملكي البرازيلي ايدر ميليتاو الكرة داخل المنطقة فانتزعها التركي اينيس اونال واطلقها زاحفة في شباك حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا (9)، رافعا رصيده الى 6 اهداف هذا الموسم.

ورد ريال مدريد بتسديدة بواسطة لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش تصدى لها حارس خيتافي دافيد سوريا (15)، ثم تبادل مودريتش الكرة مع الفرنسي كريم بنزيمة واطلق الاول كرة بيسراه من مشارف المنطقة ارتطمت بالعارضة (17).

واستحوذ ريال مدريد على الكرة بنسبة كبيرة من دون ان يشكل خطورة على مرمى مضيفه المتواضع.

وشارك الجناح البلجيكي ادين هازار والظهير الايسر البرازيلي المخضرم مارسيلو مطلع الشوط الثاني، في محاولة لتنشيط الجبهة الهجومية لكن ايقاع ريال مدريد بقي بطيئا نوعا ما وكانت الفرصة الابرز له تسديدة البرازيلي كازيميرو على الطاير من مشارف المنطقة طار لها حارس خيتافي واحبط مفعولها (72)، واخرى لإيسكو برأسية سيطر عليها الحارس ايضا في الثواني الاخيرة.