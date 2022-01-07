قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



الرياض : سجل السائق الجنوب إفريقي هينك لاتيغان (تويوتا غازو رايسينغ) الخميس التوقيت الأسرع في المرحلة الخامسة حول العاصمة السعودية الرياض بمسافة 421 كيلومتراً من رالي دكار الصحراوي المقام في المملكة للعام الثالث توالياً، فيما حافظ القطري ناصر صالح العطية (تويوتا غازو رايسينغ) على صدارة الترتيب العام.

وحقق لاتيغان، مفاجأة العام الماضي بحلوله رابعاً قبل انسحابه، التوقيت الأسرع في إحدى المراحل لأشهر وأصعب راليات الرايد، للمرة الأولى في مسيرته بعدما سجل 3:53:28 ساعات، متقدماً بفارق 1:58 دقيقة عن بطل العالم للراليات السابق تسع مرات الفرنسي سيباستيان لوب (بحرين رايد إكستريم).

وحافظ لوب على وصافة الترتيب العام الموقت متأخراً بفارق 35:10 دقيقة عن العطية الذي حلّ ثامناً مع نهاية هذه المرحلة، لكنه لم يخسر سوى 2:55 دقيقتين أمام الفرنسي.

ويسعى العطية (51 عاماً) المتصدر بوقت 17:24:23 دقيقة لتحقيق فوزه الرابع في دكار وأن يصبح أول سائق عربي يفوز في المملكة، علما أن انتصاره الاخير يعود للعام 2019 مع تويوتا بالذات، ليعود ويحتل المركز الثاني أربع مرات في الأعوام الستة الاخيرة.

ووصل الارجنتيني لوتشيو ألفاريس (أوفردرايف تويوتا) ثالثاً محافظاً على مركزه الثالث في الترتيب العام، أمام زميله السعودي يزيد الراجحي الذي تأخر في المرحلة بسبب مشكلة ميكانيكية ليحتل المركز الـ 24، فيما انسحب مواطنه ياسر بن سعيدان لتعرضه لحادث خرج منه سالماً.

قال الراجحي المتوج العام الماضي بطلاً لكأس العالم للراليات الصحراوية الباجا "واجهنا مشكلة تعطل عمود القيادة (ينقل عزم الدوران من المحرك إلى الاطارات) بعد ست كيلومترات من نقطة البداية لتندفع السيارات بالاطارين الخلفيين فقط".

وتابع "قدنا خلال 390 كلم مع دفع خلفي فقط، ولم نتخذ قرار التوقف لتبديل العطل كي لا نتأخر قرابة 10 دقائق أو 12 دقيقة، ولكن قررنا متابعة مسيرتنا قبل أن نصل إلى موقع الحادث الذي تعرض له ياسر بن سعيدان فتوقفنا للمساعدة".

وأكد الراجحي أن اللجنة التنظيمية ستعمد إلى اعادة الوقت الذي خسره جراء توقفه لمساعدة مواطنه، وانه لن يقبل إلا بالصعود إلى منصة التتويج مع نهاية رالي بلاده.

وفي فئة الدراجات النارية، حقق الاسترالي توبي برايس (كا تي أم) التوقيت الاسرع مع 3:19.32 ساعات متقدماً بفارق 4:14 دقائق عن الإيطالي دانيلو بيتروتشي (كا تي أم)، وبفارق 4:16 دقائق عن روس برانش من بوتسوانا الثالث (ياماها).

ولم يتمكن جميع الدراجين من اجتياز خط النهاية عقب قرار اللجنة المنظمة ايقاف المرحلة لاسباب لوجستية، على أن يتخذ لاحقاً قرار منح باقي الدراجين الذي لم ينهوا المرحلة التوقيت المناسب.

وشرح المنظمون طبيعة القرار المتخذ بالقول "بسبب عدم القدرة على تحريك جميع وسائل النقل الجوية، لم يكن بامكاننا ضمان استمرارية المرحلة وضمان سلامة المشاركين".

كما تعلق هذا الإجراء أيضًا بالمشاركين في فئة داكار للسيارات الكلاسيكية، حيث تتنافس السيارات التي يعود تاريخها إلى الثمانينيات والتسعينيات.