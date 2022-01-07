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لندن : يعاني نجم توتنهام الإنكليزي الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون من إصابة عضلية وسيغيب عن مباريات حاسمة في الدوري ومسابقتي الكأس المحليتين للفريق اللندني ومدربه الإيطالي أنتونيو كونتي.

وتعرض سون للإصابة في المباراة ضد الجار تشلسي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة (صفر 2) الأربعاء، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب حتى نافذة المباريات الدولية أواخر الشهر الحالي بحسب كونتي.

وقال كونتي الجمعة "كان موقفًا غريبًا أمام تشلسي، حيث أجريت تغييرين، بإخراج سون والبرازيلي لوكاس مورا، لكن لم يكن ذلك بسبب إصابتهما، بل كان الأمر يتعلق فقط بإراحتهما قليلاً".

وأضاف "في اليوم التالي كان (سون) يعاني من ألم عضلي في إحدى ساقيه".

واوضح كونتي أنه سيغيب عن مباراة الإياب في كأس الرابطة، وثلاث مباريات في الدوري: دربي شمال لندن ضد أرسنال، وضد ليستر سيتي، والدربي الآخر ضد تشلسي، وهي مباريات حاسمة لتوتنهام سادس الدوري برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين خلف أرسنال الرابع، لكنه لعب مباراتين أقل بسبب كثرة الحالات الإيجابية ل"كوفيد 19" في صفوفه.

ويعتبر سون هداف توتنهام هذا الموسم (8 أهداف).

من جهة أخرى، أعاد كونتي فتح الباب أمام العودة إلى صفوف الفريق للاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، ضحية نوبة قلبية خلال كأس أوروبا 2020 الصيف الماضي والذي أنهى عقده مع إنتر ميلان الإيطالي مؤخراً.