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سويندون (المملكة المتحدة) : لم يتأثر فريق مانشستر سيتي الإنكليزي بغياب مدربه الإسباني بيب غوارديولا وسبعة من لاعبيه جراء فيروس كورونا، ليحقق فوزاً سهلاً 4 1 على سويندون من الدرجة الثانية، ويعبر إلى الدور الرابع من كأس إنكلترا لكرة القدم الجمعة.

وتولى الإسباني رودولفو بوريل الإشراف على سيتي في غياب غوارديولا ومساعده خوانما ليلو من بين 14 موظفاً في الفريق طالهم تفشي كوفيد 19.

وسجل رباعية سيتي البرتغالي برناردو سيلفا (14)، البرازيلي غابرييل جيزوس (28)، الألماني إيلكاي غوندوغان (59)، وكول بالمر (82)، فيما أحرز هاري ماكيردي هدف سويندون الوحيد (78).

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