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لوس انجليس: حقق كل من تايلر هيرو ودانكن روبنسون أعلى رصيد له هذا الموسم مع 33 و27 نقطة تواليًا، ليقودا ميامي هيت المنقوص الى الفوز على متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين فينيكس صنز 123 100 السبت، في أمسية شهدت الانتصار الثامن تواليًا لممفيس غريزليز وسقوط العديد من فرق المقدمة.

وقاد الثنائي ليلة مميزة لميامي الذي عادل رقم قياسي في النادي بتسجيله 22 ثلاثية في مباراة واحدة، ثماني منها كانت من نصيب روبنسون الذي سجل محاولتين مهمتين في البرع الأخير أحبطتا محاولة عودة لصنز.

وغاب 11 لاعبًا عن ميامي، ثالث المنطقة الشرقية، لأسباب عددة، بينهم نجمه جيمي باتلر.

بوكر أفضل مسجل

كان دنفن بوكر أفضل مسجل في صنز برصيد 26 نقطة و20 لميكال بريدجز، علمًا أن الفريق اكتفى بالتسجيل بنسبة 38 في المئة في المباراة لتتوقف سلسلة من ثلاثة انتصارات تواليًا ويتعرض متصدر الدوري والمنطقة الغربية للخسارة التاسعة هذا الموسم.

في لوس أنجليس، سجل جارين جاكسون 26 نقطة ليقود ممفيس غريزليز لانتصاره الثامن تواليًا، جاء على حساب كليبيرز 123 108.

قال براد جونز مساعد مدرب غريزليز "أفصل ما في جارين أنه يمكن أن يلعب بعدة أساليب. عانوا كليبيرز للتعامل معه".

وغاب عن ممفيس جا مورانت لإصابة في الفخذ وخسروا جهود الكندي ديلون بروكس في أوائل الربع الثاني بعد أن تعرض لإصابة في كاحله.

وعزز ممفيس مركزه الرابع في الغربية مع 27 انتصارًا مقابل 14 هزيمة، فيما يحتل كليبيرز المركز التاسع (19 21).

في تشارلوت، ورغم تسجيل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 43 نقطة و12 متابعة، لم تكن كافية لتجنيب ميلووكي باكس حامل اللقب ورابع الشرقية الخسارة أمام هورنتس بنتيجة 114 106.

كما سقط يوتا جاز، ثالث الغربية، أمام إنديانا بايسرز صاحب المركز الثالث عشر في الشرقية بنتيجة 125 113.