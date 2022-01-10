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ياوندي: أعلن المدرب البوسني الفرنسي للمنتخب المغربي لكرة القدم وحيد خليلودجيتش الإثنين في ياوندي أنه وجه الدعوة إلى المهاجم أشرف بنشرقي لتعويض انسحاب المدافع بدر بانون من التشكيلة المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون بسبب "مشكلة طبية".

وقال خليلودجيتش في المؤتمر الصحافي عقب الفوز على غانا 1-صفر في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة: "بدر يعاني من مشكلة طبية، وأنا أتأسف عليه، لكن بما أن القواعد تسمح لنا بذلك، فقد استدعينا لاعباً ليحل محله" في قائمة الـ28 لاعبا.

ويلعب بانون وبنشرقي لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك تواليا.