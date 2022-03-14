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لوس انجليس : عاد أسطورة كرة القدم الأميركية توم برايدي عن اعتزاله بعد شهر ونصف الشهر من إعلان قراره الشهير في سن الـ 44 عاماً، على أن يلعب مجدداً في صفوف فريق تامبا باي بيوكانيرز.

وكان برايدي اتخذ قرار اعتزاله بعد أيام معدودة من خروج فريقه تامبا باي بيوكانيرز من الأدوار الإقصائية أمام لوس أنجليس رامس 27 30، في طريق الأخير للفوز بلقب السوبر بول.

موقعي في الملعب

وكتب من يُعتبر الأعظم في تاريخ اللعبة عبر حسابه على تويتر الأحد "في الشهرين الماضيين أدركت أن موقعي هو دائماً في الملعب وليس في المدرجات. سيأتي هذا الوقت، ولكن ليس الآن"، في إشارة إلى موعد اعتزاله.

وأضاف أفضل لاعب في مركز "كوارترباك" الهجومي "أحب زملائي، وعائلتي التي تدعمني. من دونهم، لا يمكن تحقيق أي شيء من هذا. سأعود في عامي الـ23 إلى تامبا. لدينا عمل علينا الانتهاء منه".

وأمضى برايدي 22 عاماً في الملاعب في مسيرة أسطورية، ويتضمن سجله الفوز بلقب السوبر بول سبع مرات، منها ستة ألقاب في 9 نهائيات خلال 20 عامًا مع نيو إنغلاند باتريوتس بين عامي 2000 و2019، قبل أن يضيف لقباً العام الماضي مع تامبا باي بيوكانيرز الذي دافع عن ألوانه عامي 2020 و2021.

واختير برايدي خمس مرات أفضل لاعب في السوبر بول وثلاث مرات في الموسم العادي، كما يتضمن سجله أكثر عدد من النقاط (624) وعدد الياردات التي اجتازها بعد تمريرة (84.520) وأكبر عدد من الانتصارات في مواسم عادية (243).

ومن الواضح أن برايدي بات مصمماً أكثر من أي وقت مضى على تشريف عقده مع تامبا باي الذي يستمر حتى عام 2023، علماً أنه لم يقدم على فسخ العقد برغم إعلان اعتزاله. كما أكد هذا الرياضي، المتحدر من كاليفورنيا والذي فاجأ الجميع بموهبته الخارقة، في السابق مرات عدة انه لن يغادر الملاعب قبل سن الـ 45 عاماً.