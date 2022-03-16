قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



لندن: دعا وزير الرياضة البريطاني نايجل هادلستون الثلاثاء إلى اتباع نهج "أكثر قوة" في رسالة إلى مالكي ومديري أندية الدوري الإنكليزي لكرة القدم، مؤكداً أن اللعبة الشعبية الاولى يمكن أن تسير "بشكل جيد" بدون الاستثمار الروسي.

وفرضت بريطانيا الأسبوع الماضي عقوبات على مالك نادي تشلسي، الروسي رومان أبراموفيتش الذي وصفته الحكومة بأنه جزء من الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعادت هذه العقوبات إشعال الجدل حول ملكية الأندية الإنكليزية بعد خمسة أشهر من قيام صندوق استثمار تقوده السعودية بشراء نيوكاسل على الرغم من المخاوف التي أثارتها منظمة العفو الدولية بشأن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

وأشارت مراجعة بقيادة الجماهير أطلقتها الحكومة إلى أن هناك حاجة إلى جهة تنظيمية مستقلة لحماية مستقبل الجوانب الرئيسية للكرة المستديرة.

وقال هادلستون أمام المشرعين في لجنة الاختيار الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية "نحن ندرك والدوري الإنكليزي الممتاز يدرك أن اختبار المالكين والمديرين يحتاج إلى مزيد من العمل، يجب أن يكون أكثر قوة".

وتابع "أعتقد أننا عند نقطة تحول بالنسبة لكرة القدم الإنكليزية. المراجعة التي يقودها المشجعون لها أهمية محورية. نحن ندرك أن هناك إخفاقات في هيكل وحوكمة كرة القدم الإنكليزية".

وأردف "إذا كان كل شيء يعمل بشكل مثالي، فلن نحتاج أبداً إلى المراجعة التي تقودها الجماهير والتي ستكون محورية لأنها ستحتوي على منظم مستقل".

وتم تجميد الأصول البريطانية للملياردير الروسي أبراموفيتش، بما في ذلك تشلسي، غير أن هادلستون أكد أنه لا يريد أن يواجه بطل أوروبا وكأس العالم للأندية والذي بات يعمل بموجب ترخيص حكومي خاص، الإفلاس.

أبراموفيتش

قال "الإجراء الذي اتخذناه على وجه التحديد منع حدوث ذلك لأن ما قمنا بتمكينه هو استمرار تشلسي في العمل واللعب ودفع رواتب الموظفين"، و"نحن نعمل مع تشلسي والجماهير على أن تؤثر الإجراءات التي اتخذناها على رومان أبراموفيتش ونتأكد من عدم استفادته. نريد التأكد من أن العقوبات تطال أولئك الذين نعتزم معاقبتهم وليس الآخرين".

وأكد هادلستون خلال جلسة الأدلة البرلمانية لبحث دور الأموال الروسية في ملكية ورعاية أندية كرة القدم "على الصعيد العالمي، هناك الكثير من الأموال في الرياضة والكثير من الأموال في كرة القدم وأعتقد أنه يمكننا الإدارة بشكل جيد دون الاستثمار الروسي بشكل عام".

وأضاف "أنا لا أستطيع رؤية الظروف لفترة طويلة جداً من الوقت حيث سنرحب باستعادة تلك الأموال، أنا حقاً لا أستطيع ذلك".

وعندما سُئل على وجه التحديد عما إذا كان سيسمح للروسي دانييل ميدفيديف بالمشاركة في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب هذا العام، قال هدلستون "لا ينبغي على الإطلاق السماح لأي شخص يرفع علم روسيا أو تمكينه" من فعل ذلك.