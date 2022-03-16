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بغداد: ستنقل مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم من العاصمة بغداد إلى الأردن لأسباب أمنية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء العراقية الأربعاء.

وقالت الوكالة ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر الأربعاء "نقل مباراة منتخبنا الوطني أمام الإمارات إلى الأردن"، ونقلت عن عضو الاتحاد العراقي للعبة أحمد الموسوي في مؤتمر صحافي ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم تسلم رسالة من الاتحاد الدولي تتضمن قرار نقل مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره الإماراتي إلى أرض محايدة وهي الأردن".

كما أكد أمين سر الاتحاد محمد فرحان خلال المؤتمر أن "هذا القرار جاء على خلفية القصف الصاروخي الأخير الذي تعرضت له أربيل".

وأفاد الحرس الثوري الإيراني عن استهداف "مركز إسرائيلي" في شمال العراق، بعد ساعات من إعلان سلطات اقليم كردستان سقوط صواريخ بالستية أطلقت "من خارج الحدود" في محيط أربيل والقنصلية الأميركية فيها.

بدوره، أعلن الاتحاد الإماراتي نقل مباراته المرتقبة إلى أرض محايدة، برغم رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق نهاية الشهر الماضي.

وكتب الاتحاد الإماراتي على موقعه الرسمي "قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم نقل مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه المنتخب العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى والمقررة يوم الخميس الموافق 24 مارس الجاري إلى ارض محايدة".

وكان الاتحاد الدولي (فيفا) رفع الحظر عن إقامة المباريات الرسمية في العراق نهاية شباط/فبراير المضي. قال آنذاك عضو الاتحاد العراقي والمتحدث الرسمي باسمه احمد الموسوي في اتصال مع وكالة فرانس برس "بامكاننا مستقبلا أن نستضيف المباريات سواء في العاصمة على استاد المدينة الدولي أو على ملاعب البصرة والنجف الدولية".

ونقل الاتحاد العراقي عن رئيس الاتحاد عدنان درجال في بيان إعلامي ان "الاتحاد الدولي وافق رسميا على إقامة مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي في بغداد وعلى ملعب المدينة الدولي في العاصمة".

وواجهت الملاعب العراقية في الفترة الماضية حظراً فرضه فيفا معتمداً على تقييمات أمنية لم تسمح بإقامة المباريات.

ومن المقرّر أن يلتقي المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في الرابع والعشرين من آذار/مارس ضمن منافسات المجموعة الأولى المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعوّل المنتخب العراقي كثيراً على إقامة المباراة على أرضه وبين جمهوره على أمل الظفر بفوز يبقيه في سباق الملحق الاسيوي المؤدي الى مونديال 2022، قبل ان يلتقي نظيره السوري بعد مواجهة الإمارات بأربعة أيام في دبي.

ويحتلّ منتخب العراق المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة الاولى بخمس نقاط من ثماني مباريات، فيما يشغل نظيره الاماراتي المركز الثالث بتسع نقاط، علماً أن ثالثي المجموعتين في الدور الثالث يلتقيان في ملحق آسيوي والفائز بينهما يلاقي خامس أميركا الجنوبية في ملحق عالمي.