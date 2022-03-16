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برلين: رأى ماتياس زامر، المستشار في بوروسيا دورتموند الألماني، أن مانشستر سيتي الانكليزي سيكون وجهة جيدة لمهاجمه الشاب النروجي إرلينغ هالاند، وسط تقارير الأربعاء أشارت الى إلزامية تطبيق بند جزائي في عقد المهاجم قبل 30 نيسان/أبريل.

يمتد عقد هالاند (21 عامًا) مع دورتموند حتى العام 2024، ولكن صحيفة بيلد الألمانية العريقة ذكرت الاربعاء أن بإمكانه الرحيل مقابل 75 مليون يورو (82 مليون دولار) مع نهاية الموسم الحالي إذا قرر النروجي تفعيل البند الجزائي.

ويلعب زامر، لاعب ومدرب دورتموند السابق، دورًا رئيسيًا في التسلسل الهرمي للنادي.

مدرب جديد

في حديثه كمحلل مع منصة "أمازون برايم" الثلاثاء، قال إن هالاند سوف يتألق تحت قيادة المدرب بيب غوارديولا "سيستفيد كلاهما من بعضهما البعض، لأن بيب يملك طبعًا أفكارًا اختبرتُها شخصيًا لمدة ثلاث سنوات"، بعد أن شغل منصب المدير الرياضي في بايرن ميونيخ عندما كان الإسباني مدربًا بين 2013 و2016.

كان زامر (54 عامًا) صريحًا بشأن التقارير التي تحدثت أن سيتي مستعد لدفع 500 ألف جنيه إسترليني لهالاند كراتب أسبوعي (654 ألف دولار) "لقد أصبت بالذهول عندما رأيت الأرقام، لا يمكنني حتى أن أعد الى هذا الحد".

لفت هالاند أنظار كبار أندية أوروبا بمهاراته التهديفية. إنه أصغر لاعب يصل الى عتبة العشرين هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

منذ انضمامه من ريد بول سالزبورغ النمسوي، سجل الدولي النروجي 80 هدفًا في 80 مباراة مع دوتموند، وأحرز 16 هدفًا في 15 مباراة في الدوري هذا الموسم بعد ابتعاده لفترة بسبب الاصابات.