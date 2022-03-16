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لندن: حافظ توتنهام على تقليده في الآونة الأخيرة بفوز من بعد هزيمة، وذلك بتغلبه على مضيفه برايتون 2 صفر الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة للدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ومنذ تلقيه هزيمتين على التوالي في الدوري على يد ساوثمبتون وولفرهامبتون في 9 و13 شباط/فبراير، دخل توتنهام في دوامة الفوز ومن بعده هزيمة في سلسلة من سبع مباريات متتالية بين الدوري والكأس.

ودخل فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي لقاء الأربعاء على خلفية هزيمته في عطلة نهاية الأسبوع على يد مانشستر يونايتد 2 3 ضمن المرحلة 29 من الدوري بسبب ثلاثية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنه نجح مجدداً في العودة الى سكة الفوز وحصل على النقاط الثلاث من ملعب برايتون.

وبات سبيرز على المسافة ذاتها من جاره وست هام يونايتد السادس، وذلك قبل لقائهما الأحد في مواجهة مهمة لصراع دوري الأبطال والمشاركة القارية الموسم المقبل.

مباراة مؤجلة

ويتخلف فريق كونتي حالياً بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس واثنتين عن أرسنال صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والذي يلعب حاليا مع ليفربول الثاني في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة والعشرين.

وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدماً بهدف سجله في الدقيقة 36 حين وصلت الكرة الى السويدي ديان كولوشيفسكي على مشارف المنطقة، فأطلقها لتصطدم بزميله الأرجنتيني كريستيان روميرو وتخدع الحارس الإسباني روبرت سانشيس.