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تورينو (إيطاليا) : ودع يوفنتوس الإيطالي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من الدور ثمن النهائي للموسم الثالث توالياً، وذلك بسقوطه إياباً بنتيجة مذلة على أرضه أمام فياريال الإسباني صفر 3 الأربعاء في تورينو.

وبدا الفريقان في طريقهما لإنهاء الوقت الأصلي بالتعادل، أي بنفس النتيجة الذهاب التي كانت 1 1، لكن البديل جيرار مورينو منح فياريال التقدم من ركلة جزاء (78) ثم أضاف باو توريس الثاني (85) والهولندي أرناوت دانجونا الثالث من ركلة جزاء أيضاً (2+90).

وفشل يوفنتوس في التخلص من عقدة دوري الأبطال التي لازمته منذ تتويجه الثاني والأخير عام 1996، وانتهى مشواره مجدداً عند ثمن النهائي، على غرار ما حصل في الموسمين الماضيين على يد فريقين اعتبرا أيضاً أقل شأناً منه، هما ليون الفرنسي وبورتو البرتغالي توالياً.

ربع النهائي

وفي المقابل، كرر فياريال، الفائز الموسم الماضي بلقب "يوروبا ليغ"، إنجازي موسمي 2005 2006 حين وصل الى نصف النهائي و2008 2009 حين بلغ ربع النهائي قبل أن تنتهي مغامرته على يد أرسنال الإنكليزي وباناثينايكوس اليوناني توالياً.

وبعد بداية حذرة، كاد يوفنتوس أن يفتتح التسجيل برأسية للإسباني ألفارو موراتا بعد عرضية من الكولومبي خوان كوادرادو، لكن الحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي تألق في الدفاع عن مرماه (9)، ثم كرر الأمر في وجه محاولة بعيدة للصربي دوشان فلاهوفيتش (20).

وواصل يوفنتوس أفضليته لكن الحظ عاند فلاهوفيتش بعدما ارتدت تسديدته الصاروخية من العارضة (21)، ثم رد فياريال عبر الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو الذي سدد كرة قوية من مشارف المنطقة لامست القائم الأيمن وواصلت طريقها الى خارج الملعب (23).

وهدأت بعدها الوتيرة بعض الشيء مع أفضلية ليوفنتوس الذي حصل على فرصة أخرى عبر رأسية لفلاهوفيتش تعامل معها رولي بالشكل المناسب (35).

وبقي التعادل السلبي سيّد الموقف حتى نهاية الشوط الأول، ثم بدأ يوفنتوس الثاني بمحاولة بعيدة للفرنسي أدريان رابيو صدها الحارس رولي (58).

وبعد لحظات على زج أوناي إيمري بالعائد من الإصابة جيرار مورينو، فحصل سريعاً على فرصته لترك بصمته بعد حصول فريقه على ركلة جزاء إثر خطأ من دانييلي روغاني على الفرنسي فرانسيس كوكلان، فترجمها بنجاح في مرمى الحارس البولندي فويتشيخ شتشيزني الذي ارتمى للكرة لكنه عجز عن صدها (78).

واحتكم بعدها مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري الى الأرجنتيني باولو ديبالا العائد بدوره من الإصابة، بحثاً عن العودة الى اللقاء لكن الضيف الإسباني وجه له الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثاني عبر باو توريس إثر ركلة ركنية نفذها العاجي سيرج أورييه (85).