قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



ليل (فرنسا): تابع تشلسي الانكليزي حملة الدفاع عن لقبه بنجاح ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بتجديده فوزه على مضيفه ليل الفرنسي 2 1 الأربعاء في إياب ثمن النهائي.

وحول الفريق اللندني تخلفه بهدف للدولي التركي براق يلماز (38 من ركلة جزاء) إلى فوز بهدفين للدولي الأميركي كريستيان بوليسيك (45+3) والإسباني سيسار أسبيليكويتا (71).

وكان تشلسي تغلب على ليل بثنائية نظيفة قبل أسبوعين في لندن.

وللمباراة الثالثة تواليا، تخطى الفريق اللندني محنته عقب العقوبات الصارمة المفروضة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش من الحكومة البريطانية كجزء من ردها على الغزو الروسي لأوكرانيا، مجمدة كل أصوله باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".

ملعب "بيار موروا"

على ملعب "بيار موروا" في ليل، حقق تشلسي فوزه الثالث تواليا منذ اصدار العقوبات في العاشر من الشهر الجاري، والتاسع تواليا في مختلف المسابقات.

وأجرى مدربه الألماني توماس توخل تبديلا واحدا على التشكيلة التي حسمت مباراة الذهاب بإشراكه الإيطالي جورجينيو مكان المغربي حكيم زياش الذي جلس على دكة البدلاء.

وضغط ليل بقوة منذ بداية المباراة لكن دون خطورة على مرمى الحارس الدولي السنغالي إدوار مندي، لكن سرعان ما امتص تشلسي حماس أصحاب الأرض وبادله الهجمات انطلاقا من الدقيقة 23 وبدوره دون خطورة على مرمى البرازيلي ليو جارديم.

وتلقى تشلسي ضربة موجعة بإصابة قطب دفاعه الدولي الدنماركي أندرياس كريستينسن فترك مكانه لتريفوه تشالوباه (34).

وحصل ليل على ركلة جزاء اثر لمسة يد على جورجينيو اثر كرة بالصدر للبرتغالي تشيكا داخل المنطقة احتسبها الحكم الايطالي دافيدي ماسا بعد اللجوء الى "في أيه آر"، فانبرى لها الاختصاصي يلماز قوية بيمناه على يسار الحارس السنغالي إدوار مندي (38).

وبات يلماز ثالث أكبر لاعب يسجل ركلة جزاء في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية بسن 36 و244 يوما خلف الويلزي راين غيغز (37 عاما و148 يوما) والإيطالي باولو مالديني (36 عاما و333 يوما).

وكفَّر جورجينيو عن خطئه عندما مرر كرة بينية رائعة داخل المنطقة إلى بوليسيك فسددها زاحفة بيمناه وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس في الدقيقة الثالثة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ودفع توخل بمايسون ماونت مكان الكرواتي ماتيو كوفاشيتش مطلع الشوط الثاني، لكن ليل كان الأقرب إلى هز الشباك عبر كرة راسية ليلماز من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لجوناثان بامبا مرت بجوار القائم الأيمن (52).

ورد المدافع الالماني أنتوني روديغر بتسديدة خادعة من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (60).

وحرم القائم الأيمن تشيكا من هز الشباك بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية ليلماز (63).

ومنح القائد أسبيليكويتا التقدم لتشلسي عندما استغل عرضية من البديل ماونت وتابعها بركبته اليمنى في الزاوية اليسرى العليا للحارس جارديم (71).