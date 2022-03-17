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الرباط: اختار المدرب البوسني الفرنسي للمنتخب المغربي لكرة القدم وحيد خليلودجيتش مهاجم برشلونة الإسباني الواعد عبد الصمد الزلزولي، ضمن قائمة من 26 لاعبا لمواجهتي الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022 ضد الكونغو الديموقراطية.

وكان الزلزولي (20 عاماً) أثار الجدل نهاية العام الماضي عندما رفض تلبية دعوة خليلودجيتش في كانون الأول/ديسمبر للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون والتي ودعها أسود الأطلس من الدور ربع النهائي على يد مصر (1 2 بعد التمديد)، علما أنه رحَّب في البداية بالفكرة عندما تواصل معه المسؤولون المغاربة.

ثقة المدرب

وقتها ذكرت تقارير صحافية أن الزلزولي الذي كان يحظى بثقة المدرب الجديد للنادي الكاتالوني تشافي هرنانديس، "يرفض حمل قميص المنتخب" المغربي، موضحة أنه "بات يفضل تمثيل المنتخب الاسباني بعد حصوله على الجنسية الاسبانية"، مشيرة إلى ممارسة الاتحاد الإسباني للعبة ضغوطاً على اللاعب من أجل إقناعه بعدم تمثيل المغرب وإغرائه بتمثيل منتخب "لاروخا" لاحقا.

وقال خليلودجيتش في مؤتمر صحافي الخميس "تحدثت معه مرتين وخطابه مختلف عما يروجه آخرون (...) لديه مهارات كثيرة وليس لدينا في الفريق المغربي لاعب على هذه الشاكلة الذي يمكن أن يغير مجرى الأمور بسرعة ومراوغة".

لكنه أضاف مستدركا "ربما سيكون محوريا في يوم من الأيام، لكن اليوم هل سيكون في المجموعة أم لا؟ سوف نرى ذلك، ونناقش معه ليكون خطابنا مباشرا ونعالج أي مشكلة إذا طرحت".

كان وكيل أعمال اللاعب وشقيقه محمد نفى في وقت سابق كل الأخبار التي راجت حول اختياره تمثيل منتخب إسبانيا، مؤكداً تشبث عبد الصمد بالقميص المغربي "لأنه ببساطة مغربي قح".

وقال إن "كُل الشائعات التي انتشرت بشكل سريع، حول قراره اللّعب للمنتخب الإسباني لا أساس لها من الصحة. "عبد الصمد الزلزولي متشبث باللعب لمنتخب بلده، لكنه في المقابل قدم اعتذاره عن تخلفه عن نهائيات كأس أمم إفريقيا، ويتمنى إرجاء انضمامه إلى وقت لاحق".

وتراجعت أسهم الزلزولي في برشلونة عقب فترة الانتقالات الشتوية بعدما عزز النادي الكاتالوني صفوفه بفيران توريس وآداما تراوريه والغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، فعاد الى صفوف الفريق الرديف كما لم يتم تسجيله في قائمة مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

إصابة

ويعاني الزلزولي حاليا من إصابة في أوتار الركبة.

في المقابل، لم تتضمن التشكيلة لاعب وسط تشلسي الانكليزي حكيم زياش ومدافع اياكس امستردام الهولندي نصير المزراوي، بعدما رفضا العودة الى صفوف المنتخب بسبب خلاف مع المدرب خليلودجيتش.

وقال خليلودجيتش الخميس إن اللاعبين "كانا على القائمة (الموسعة)، لكنهما اختارا خيارهما، أنا أحترم خيارهما وانتهى الأمر".

وشارك المغرب خمس مرات بتاريخه في كأس العالم، أبرزها عام 1986 عندما بلغ الدور الثاني.

في ما يلي التشكيلة:

لحراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني)، منير المحمدي (هاتاي سبور التركي)، محمد رضى التكناوتي (الوداد البيضاوي).

للدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، رومان سايس (ولفرهامبتون الإنكليزي)، نايف أكرد (رين الفرنسي)، وسفيان العكوش (لوزان السويسري)، وأدم ماسينا (واتفورد الإنكليزي)، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، سفيان شاكلا (لويفين البلجيكي)، جواد الياميق (بلد الوليد الإسباني)، وسامي مايي (فيرينتسفاروش المجري).

للوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، عمران لوزا (واتفورد)، فيصل فجر (سيفاسبور التركي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)، سليم أملاح (ستاندار لياج البلجيكي)، عز الدين أوناحي (أنجيه الفرنسي) وإلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الاسكتلندي).