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سان فرانسيسكو: أشارت تقارير إعلامية أميركية الخميس إلى أن نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري قد يغيب عن الملاعب حتى منتصف نيسان/أبريل المقبل مع بداية مراحل البلاي أوف في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، وذلك عقب إصابته في كاحله الأيسر خلال مواجهة بوسطن سلتيكس.

وعلى ملعب "تشايس سنتر"، غادر كوري الملعب قبل الاستراحة في الخسارة أمام ضيفه بوسطن 88 110، إثر اصابة تعرض لها في كاحله الأيسر تسبب بها ماركوس سمارت أثناء محاولته استرجاع كرة.

وغادر كوري لإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي بعدما وصف مدربه ستيف كير ما حصل معه بالـ "خطير".

وأفادت كل من "ذي أثلتيك" و"إي أس بي أن" أن تقييم الإصابة كان التواءً وليس كسراً، في انتظار مزيد من المتابعة.

وذكرت "إي أس بي أن" أن هناك ثقة في عودة كوري إلى الملاعب في منتصف نيسان/أبريل مع بداية البلاي أوف.

إصابة

وتأتي إصابة كوري بعد فترة وجيزة من عودة درايموند غرين إلى تشكيلة ووريرز التي شهدت تواجد غرين وكوري وكلاي تومسون سوياً في ملعب غولدن ستايت هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ألف يوم.