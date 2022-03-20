قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



قال مدرب فريق تشيلسي، توماس توخيل، إن لاعبيه لا يحق لهم التذرع بالظروف، التي يمر بها النادي حاليا.

ويبحث تشيلسي عن مالك جديد، بعدما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على مالكه، رومان أبراموفيتش، يوم 10 مارس آذار، ضمن الإجراءات التي اتخذتها، ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وفاز الفريق من يومها في جميع المباريات التي خاضها.

وعبر توخيل عن إعجابه بأداء لاعبيه في الفترة الأخيرة، قائلا: "لقد أبهروني".

وأضاف: "كان علينا أن نتقبل أننا لم نتسبب في هذا الوضع، ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نغير فيها شيئا، مهما فعلنا أو تحدثنا عنها".

"وكان علينا أن نصل إلى مستوى معين من التفهم، ونركز على الجانب الذي يمكننا التأثير فيه وهو الأداء".

وحقق تشيلسي فوزا سهلا بهدفين مقابل صفر أمام فريق ميدلزبره من الدرجة الثانية، ليضمن التأهل إلى نصف النهائي من كأس الاتحاد.

ويتضمن تجميد أصول أبراموفيتش، من بينها تشيلسي، منع النادي من بيع تذاكر المباريات، كما فرضت عليه قيود في الإنفاق على تنقلات الفريق لإجراء المباريات.

ولم يكن فريق تشيلسي يعرف كيف كان سيسافر لخوض مباراة ميدلزبره، بعد ثلاثة أيام من لعب مباراة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ليل الفرنسي. وتكهنت تقارير بأن الفريق قد يضطر إلى السفر 10 ساعات ذهابا وإيابا برا بالحافلات.

ولكن الحكومة أدخلت تعديلا على إجراءاتها سمح للفريق بالسفر جوا، لخوض مباراة الكأس.

وقال توخيل إنه من الضروري عليه وعلى لاعبيه أن يركزوا على ما بأيديهم من عمل، خاصة أن هناك في النادي من يعملون في الخفاء ومستقبلهم لم يعد مضمونا.

"أشعر بالمسؤولية. ونحن قلقون على 700 أو 800 شخص يعملون في تشيلسي، وهم متخوفون على مستقبلهم".

وأضاف "لابد لي أنا شخصيا ولابد لكل واحد بيننا أن يتحلى بروح المسؤولية، ويتصرف بإيجابية ولا يكتفي بالتذرع بظروف لم نكن سببا فيها، ولا قبل لنا بتغييرها".

وانقضت الجمعة فترة التقدم بعروض لشراء نادي تشيلسي، بعدد من العروض المسجلة رسميا.

وقال توخيل: "لا أعرف شيئا عن العروض. فتفاصيل العملية لا تهمني. يكفي أن أعرف النتيجة النهائية".

وأوضح"العروض سجلت الآن، ومجلس الإدارة يسعى إلى التوصل إلى قرار مع الحكومة في أسرغ وقت ممكن".

تشيلسي: ملاك فريق شيكاغو كابس الأمريكي يسعون لشراء النادي الإنجليزي

هبوط طائرة مرتبطة بالمليادير الروسي أبراموفيتش في موسكو

وقد انضم قائد فريق تشيلسي السابق، جون تيري، إلى مجموعة من المستثمرين لشراء 10 في المئة من الأسهم في النادي.

ويدعم مدافع المنتخب الانجليزي السابق مجموعة "تروبلو" التي تعهدت بمنح جماهير الفريق حصة في النادي.