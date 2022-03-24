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أعرب نجم ليفربول السابق مايكل أوين عن اعتقاده بأن ليفربول سيتوصل لاتفاق مع النجم المصري محمد صلاح لتجديد التعاقد بين الطرفين.

وأضاف أوين أنه في حال ترك صلاح ليفربول ستكون أمامه خيارات عديدة، أبرزها مانشستر سيتي.

لكن أوين أوضح "سأشعر بمفاجأة كبيرة لو لم يجدد صلاح لليفربول، فما هي الخيارات المتاحة حاليا؟، لن تخرج عن طريقين، إما الذهاب لمانشستر سيتي، أو إلى أي ناد آخر، لأنه ليس هناك ناد أفضل من هذين الناديين، في العالم في الوقت الحالي".

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وأضاف "دعونا نعطي كل طرف الوقت الكافي، لأن هذه الأمور لا تحدث بين عشية وضحاها، نحن نتحدث عن واحد من أفضل الفرق في العالم، وواحد من أفضل لاعبي العالم، الذي هو في طريقه لتوقيع أكبر عقد في حياته".

وواصل أوين تصريحاته لبي بي سي "أظن أنه من الطبيعي تماما، أن تتوتر المفاوضات في بعض الأوقات".

وانضم صلاح لليفربول قادما من روما الإيطالي، في صيف 2017، ليتألق مع فريقه الجديد، ليسجل حتى الآن 153 هدفا، في 239 مباراة شارك فيها، وحصل مع ليفربول على دوري أبطال اوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، علاوة على بطولة الدوري الانجليزي الممتاز (البريميير ليغ).

ويعتبر أوين من أبرز النجوم القدامي لليفربول، وسجل 40 هدفا مع منتخب انجلترا، وانتقل من ليفربول إلى ريال مدريد، ثم إلى نيوكاسل، ومانشستر يونايتد، وستوك سيتي.

وتحدث أوين، خلال مشاركته في افتتاح حدث كروي، يهدف لمساعدة المواهب الكروية الآسيوية، في إظهار مهاراتهم، وأشار إلى أن ليفربول لا يجب عليه أن يكسر سقف الرواتب في الفريق، بهدف الحفاظ على وجود صلاح.

وقال "لا يمكن أن تعطي اللاعبين الرواتب التي يطلبونها، لأن اللعبة بأكملها ستتحول إلى كارثة لو حدث ذلك".

وأضاف، "يجب أن يدير ليفربول الأمر كمشروع تجاري، وبالتالي لا يمكن منح اللاعبين الرواتب التي يطلبونها، لأنه لو حدث، فهناك عدد كبير من اللاعبين الآخرين، في الفريق، سيدقون باب يورغن كلوب، قائلين، انتظر لحظة، بما أنكم أعطيتموه كذا، فأنا أيضا أريد كذا، وبالتالي، ستنهار بنية الفريق، التي عملوا عليها طوال سنوات".

وواصل أوين "يجب على صلاح أن يفكر في فرص التألق، في المستقبل، لأنه لو فعل سيجد أن ليفربول، يوفر له كل شيء، ويبقى السؤال هل يوفر له الجانب المادي المرضي أيضا، أم لا"؟