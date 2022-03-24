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ميامي : بلغت اليابانية ناومي اوساكا الدور الثالث من دورة ميامي الاميركية لكرة المضرب، إحدى دورات الألف لرابطة المحترفات، بفوزها السهل على الالمانية انجيليك كيربر 6 2 و6 3 على مدى ساعة واحدة الخميس.

وتلتقي اوساكا المصنفة اولى عالميا سابقا والتي تراجعت الى المركز الـ77 حاليا مع التشيكية كارولينا موتشوفا الفائزة على الكندية ليلى فرنانديس وصيفة بطولة فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي بنتيجة 6 4 و7 6 (7 3).

وقالت اوساكا "انها اللاعبة الاعلى تصنيفا التي اواجهها هذا الموسم وانا سعيدة للغاية".

واضافت "دخلت المباراة وفي نيتي فرض ايقاعي، وآمل ان يتطور مستواي اذا حافظت على اللعب بهذه الطريقة".