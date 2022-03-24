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نيويورك : تلقى بروكلين نتس الذي يصارع من أجل التأهل الى "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، خبراً ساراً الخميس بعدما قررت السلطات في نيويورك السماح للرياضيين غير الملقحين ضد فيروس كورونا بالمشاركة في المباريات.

وهذا القرار الذي يشمل أيضاً الفنانين، سيسمح لكايري إيرفينغ بالمشاركة في المباريات البيتية لنتس بعدما غاب عن جميع لقاءات الفريق في ملعبه "باركلايز سنتر" وعلى ملعب الجار نيويورك نيكس "ماديسون سكوير غاردن" بسبب تشدد سلطات المدينة في إلزامية اللقاح.

وقال عمدة نيويورك إريك آدامز في بيان إنه سيتم إلغاء القواعد التي تمنع الأفراد غير الملقحين من اللعب في المباريات البيتية لأندية نيويورك في كافة الرياضات.

ولم يلعب إيرفينغ، الرافض للقاح، أي مباراة على أرض فريقه نتس هذا الموسم، على الرغم من السماح للاعبين غير الملقحين من الفرق الزائرة باللعب في نيويورك.

وقال آدامز إن قرار توسيع الإعفاء من اللقاح في المدينة للرياضيين والفنانين يشكل "خطوة أخرى في الانتعاش الاقتصادي لمدينتنا".

وتابع "من خلال توسيع قاعدة الإعفاء الحالية، فإننا نحرص ببساطة على أن القواعد تنطبق بالتساوي على كل فردٍ مؤدٍ (فنان أو رياضي)، بغض النظر عن المكان الذي ينتمي إليه".