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جدة : يحلّ الألماني نيكو هولكنبرغ مجدداً بدلاً من مواطنه بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتل الذي لم يتعاف من إصابته بفيروس كورونا، مع أستون مارتن للفورمولا واحد لخوض جائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من البطولة العالمية، بحسب ما أعلن الفريق الجمعة.

وشدد أستون مارتن عبر حسابه على تويتر "سننتظر أن يكون سيباستيان فيتل بحالة تسمح له بالمشاركة في جائزة أستراليا الكبرى" الجولة الثالثة من 8 حتّى 10 نيسان/أبريل.

وسيكون هولكنبرغ بديلاً لمواطنه للسباق الثاني توالياً بعدما تمت الاستعانة به في باكورة جولات الفئة الأولى على حلبة الصخير البحرينية، فخاض التجارب الحرة ليعود ويحتل المركز السابع عشر في التجارب التأهيلية والسباق الأحد الماضي والذي انتهى بثنائية لفيراري مع فوز شارل لوكلير من موناكو وحلول زميله الاسباني كارلو ساينس ثانياً،

ومع حلول البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، ثالثاً، شهد السباق في لفاته الأخيرة انسحاب سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن حامل اللقب وزميله المكسيكي سيرخيو بيريس.