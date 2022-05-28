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لندن: من المتوقع الانتهاء من بيع نادي تشلسي الإنكليزي إلى كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول، الإثنين بحسب ما ذكر النادي اللندني في بيان السبت.

وكانت الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنكليزي "بريميرليغ" قد منحتا الضوء الأخضر لعملية الاستحواذ البالغة قيمتها 4.25 مليار جنيه استرليني (5.3 مليار دولار أميركي).

وتم طرح تشلسي للبيع مطلع آذار/مارس الماضي، قبل أيام من تعرض مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لعقوبات من الحكومة البريطانية، بسبب صلاته القريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اجتاحت قواته أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

لكن البيع استغرق وقتاً طويلاً بسبب مخاوف الحكومة من إمكانية دخول ربح من العملية الى خزينة أبراموفيتش.

وكانت هناك مخاوف من انهيار عملية الاستحواذ بسبب الديون البالغة 1.5 مليار جنيه إسترليني المستحقة على الشركة الأم لتشلسي، "فوردستام ليميتد"، لصالح "كامبرلي انترناشونال إينفستمنتس"، وهي شركة مقرّها جيرسي يشتبه بأنها على صلات بأبراموفيتش.

اتفاق نهائي

وفي بيانه، قال نادي غرب لندن المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين آخرهما في 2021 "يؤكّد نادي تشلسي لكرة القدم أن إبرام اتفاق نهائي قد تم التوصل اليه الليلة الماضية لبيع النادي إلى تود بوهلي/كليرلايك كابيتال كونسوتريوم".

تابع "من المتوقع اكتمال الصفقة الإثنين".

ويقود الكونسورتيوم بوهلي، لكن شركة الأسهم الخاصة كليرلايك كابيتال التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها ستملك غالبية أسهم النادي.

ومن بين المستثمرين الآخرين الملياردير الأميركي مارك والتر الذي يتشارك مع بوهلي رئاسة نادي دودجرز، والملياردير السويسري هانسيورغ فايس.

وأقرت الحكومة البرتغالية أيضاً عملية البيع. وكانت موافقة البرتغال مطلوبة نظراً لأن أبراموفيتش يحمل جواز سفر الدولة الأوروبية.