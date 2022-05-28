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القاهرة: نجح الزمالك في فك النحس الذي لاحقه طوال 82 يومًا لم يحقق فيها أي انتصار على ملعب القاهرة الدولي، بفوزه على ضيفه الاسماعيلي 2-1 السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

ولم يحقق الزمالك الفوز في آخر 5 مباريات خاضها بملعب القاهرة في جميع المسابقات (ثلاث هزائم وتعادلان)، ويعود آخر فوز له هناك على الجونة في 7 آذار/مارس الماضي.

تقدم الزمالك عن طريق المغربي اشرف بن شرقي (42) وعادل للإسماعيلي باهر المحمدي (61 من ركلة جزاء)، فيما أحرز البديل عمر السعيد هدف الفوز لأصحاب الأرض (64).

ورفع الزمالك رصيده الى 44 نقطة في المركز الاول على بعد أربع نقاط من غريمه الأهلي الثاني، فيما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

سيطر الزمالك على الشوط الاول لاسيما في وسط الملعب في ظل محاولات هجومية بلا فاعلية على مرمى الاسماعيلي الذي تراجع لاعبوه للدفاع، مع الاعتماد على هجمات مرتدة لم تشكل اي خطورة على مرمى محمد ابو جبل، حتى الدقيقة 42 بعدما توغل عبدالله جمعه في دفاع الاسماعيلي من الجهة اليمنى ومرر عرضية أرضية للخالي من الرقابة بن شرقي سددها الى يسار محمد فوزي محرزًا هدف التقدم.

تخلى لاعبو الاسماعيلي عن حذرهم الدفاعي وسدد عبد الرحمن مجدي من على حدود منطقة الجزاء ابعدها ابو جبل بصعوبة الى ركنية (44).

وفي الدقيقة 57 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للإسماعيلي عقب دفع محمود علاء لمحمد الشامي، انبرى لها باهر المحمدى وسددها على يسار ابو جبل محرزا هدف التعادل (61).

ولم يتأخر الزمالك في إدراك التعادل عقب تدخل مدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا بتغيرين هجوميين بالدفع بعمر السعيد وسيف جعفر بدلا من بن شرقي ويوسف ابراهيم "اوباما"، ومن عرضية متقنه لاحمد السيد "زيزو" حولها السعيد راسية الى يسار محمد فوزي (64).

وتعاطف القائم الايسر مع الاسماعيلي بعدما تصدى لتسديدة إمام عاشور (78)، وابعد فوزي راسية السعيد الى ركنية.

وقبل فوز السبت، بدأ الاسماعيلي سلسلة مخيبة في ملعب القاهرة بالخسارة امام الوداد المغربي 1-صفر في 11 آذار/مارس الماضي ضمن الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ثم التعادل السلبي امام ساغرادا الأنغولي بالجولة السادسة في الأول من أبريل/نيسان الماضي، ثم التعادل سلبًا امام فاركو ببطولة الدوري في الشهر ذاته، ثم الخسارة امام إنبي 2-صفر وطلائع الجيش 1-صفر.

وواصل طلائع الجيش انتصاراته بفوزه على مضيفه غزل المحلة بهدف نظيف بملعب المحلة.

سجل هدف المباراة الوحيد رجب عمران (38) ليقود فريقه للفوز الثامن هذا الموسم والثالث تواليًا، ويحافظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الثالثة عشرة تواليًا، بتعادله في سبع مباريات والفوز في ست.

فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 25 نقطة ليتراجع للمركز العاشر.

وفرض انبي تعادلا قاتلا على مضيفه سموحة 1-1 بملعب الاسكندرية.

تقدم سموحة عن طريق النيجيري صديق اويجولا كالابا (31)، وعادل لانبي مصطفى شلبي (90+2 من ركلة جزاء).

رفع سموحة رصيده الى 35 نقطة في المركز الرابع بفارق الاهداف عن فيوتشر، فيما رفع انبي رصيده الى 26 نقطة في المركز التاسع.