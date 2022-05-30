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الرياض: انتزع الهلال حامل اللقب صدارة الدوري السعودي لكرة القدم من الاتحاد، بفوزه على أبها 2-صفر وخسارة الثاني امام الطائي صفر-1 الأحد في ختام منافسات المرحلة الثامنة والعشرين.

ويملك كل من الفريقين 61 نقطة، لكن الهلال يتفوق على الاتحاد بفارق المواجهتين المباشرتين حيث فاز 2-1 ذهاباً في الرياض و3-1 إياباً في جدة.

ويحتاج الهلال الى الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام مضيفه الفتح وضيفه الفيصلي للحفاظ على اللقب بغض النظر عن نتيجتي الاتحاد امام مضيفه الاتفاق وضيفه الباطن.

في المباراة الاولى، سجل علي البليهي (55) والنيجيري أوديون إيغالو (80) الهدفين.

واندفع الهلال للهجوم منذ البداية وكان قريباً من التسجيل لولا براعة الحارس المغربي عبد العالي المحمدي الذي تصدى لكرة البرازيلي ماتيوس بيريرا وحولها للركنية (3)، ولاحت فرصة أخرى للهلال عندما توغل البرازيلي ميشال دلغادو بكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها بجانب القائم (4).

وكاد أبها أن يخطف هدفاً من هجمة سريعة لولا تدخل محمد البريك الذي حول كرة صالح العمري الى ركنية (14).

وتواصلت الفرص الهلالية عندما سدد بيريرا كرة قوية مرت بجوار القائم (19)، وانقذ المحمدي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة قوية لياسر الشهراني وحولها الى ركنية (41).

واستمر الضغط الهلالي في الشوط الثاني، ومن ركلة ركنية نجح في افتتاح التسجيل عندما ارتقى المدافع البليهي للكرة ولعبها على يمين المحمدي (55).

وتهيأت فرصة للهلال لتعزيز تقدمه بهدف ثان لكن كرة إيغالو أمسكها المحمدي ببراعة (60).

وأضاف الهلال هدفه الثاني من هجمة سريعة عندما انطلق إيغالو خلف كرة واجه على إثرها المرمى ولعبها على يمين المحمدي (80).

وفي المباراة الثانية، سقط الاتحاد أمام الطائي بهدف وحيد سجله الجزائري أمير سعيود في الدقيقة 51 على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

وعزز الطائي من حظوظه في البقاء في دوري اندية النخبة بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن.

وبدأ الاتحاد المواجهة برغبة تسجيل هدف مبكر يمنحه الأفضلية والاريحية للتحكم بالمواجهة كما يريد، لكن محاولاته لم تجد طريقها لشباك الطائي في ظل التألق الدفاعي والرعونة في إنهاء الفرص من قبل مهاجميه لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبا.

وفي الشوط الثاني، فاجأ الطائي ضيفه بتسجيل هدف مبكر عن طريق سعيود الذي استغل كرة طويلة من حارس مرماه وسوء تمركز من دفاعات العميد، فانفرد بحارس مرماه ونجح في التسجيل (51).

واندفع الاتحاد بحثا عن هدف التعديل وسط تراجع كبير من الطائي واعتماده التام على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت الكثير من الخطورة على المرمى الاتحادي، وكاد الزيمبابوي نوليدج موسونا أن يسجل الهدف الثاني للطائي لكن كرته مرت بجوار القائم (86).

وحقق التعاون فوزاً مهماً عندما تغلب على مضيفه الفيحاء بهدف وحيد سجله هدافه الكاميروني لياندر تاوامبا في الدقيقة 19 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ورفع التعاون رصيده إلى 32 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 34 نقطة في المركز السابع.

وتغلب الفتح على مضيفه ضمك 3-صفر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة.

وفرض المهاجم فراس البريكان نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" (12 و16، و80 من ركلة جزاء).

ورفع الفتح رصيده إلى 35 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ضمك عند 43 نقطة في المركز الخامس.

النتائج والترتيب



في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 28 ضمن بطولة السعودية في كرة القدم:

الجمعة:

الحزم - الباطن 2 - 3

الرائد - الشباب 0 - 2

السبت:

النصر - الأهلي 1 - 1

الفيصلي - الاتفاق 1 - 1

الأحد:

ضمك - الفتح 0 - 3

الفيحاء - التعاون 0 - 1

الطائي - الاتحاد 1 - 0

الهلال - أبها 2 - 0

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. الهلال 28 18 7 3 58 27 61

2. الاتحاد 28 19 4 5 59 28 61

3. النصر 28 17 4 7 52 34 55

4. الشباب 28 15 8 5 51 35 53

5. ضمك 28 12 7 9 36 41 43

6. الفتح 28 9 8 11 44 36 35

7. الفيحاء 28 8 10 10 21 23 34

8. الطائي 28 10 4 14 30 44 34

9. أبها 28 9 7 12 27 42 34

10. التعاون 28 7 11 10 41 46 32

11. الأهلي 28 6 13 9 37 40 31

12. الاتفاق 28 7 10 11 38 44 31

13. الفيصلي 28 6 12 10 26 35 30

14. الرائد 28 8 6 14 31 44 30

15. الباطن 28 7 8 13 29 40 29

16. الحزم 28 4 5 19 22 43 17