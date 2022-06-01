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باريس : بلغت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 20 عالميًا، الدور نصف النهائي لبطولة كبرى في كرة المضرب للمرة الأولى في مسيرتها، بفوزها في ربع نهائي رولان غاروس الاربعاء على مواطنتها فيرونيكا كوديرميتوفا 6 4، 7 6 (7/5).

وكانت أفضل نتيجة لكاساتكينا في الـ"غراندسلام"بلوغها الدور ربع النهائي في ويمبلدون 2018.

وتلتقي في المربع الذهبي الفائزة بين البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا وحاملة اللقب عام 2020، والاميركية جيسيكا بيغولا الحادية عشرة اللتين تلتقيان لاحقًا.

قالت بعد فوزها في ساعتين وثماني دقائق "المباراة كانت عصيبة ومتقاربة جدًا ولا سيما شوط كسر التعادل، خصوصاً النقاط الاخيرة".

وتابعت ابنة الـ25 عامًا "إنه فوز مهم بالنسبة لي. أنا سعيدة بالتواجد في نصف النهائي للمرة الاولى...التحدي كان ذهنيًا جدًا وانا سعيدة بتخطيه".

وجدّدت كاساتكينا فوزها على مواطنتها في ثاني مواجهة فقط بينهما، بعد أول في الدور ربع النهائي لدورة سان بطرسبورغ في بلدهما العام الماضي.

وبعد أن تبادلتا كسر الارسال في مناسبات عدة، لجأت اللاعبتان الى شوط كسر التعادل الذي تقدمت فيه كاساتكينا 6 1 وتصبح على بعد نقطة من الفوز.

لكن كوديرميتوفا (29 عالميًا) كادت تحدث المفاجأة عندما فازت بأربع نقاط تواليًا وتهدّد بأخذ المباراة الى مجموعة ثالثة وحاسمة، إلا أن كاساتكينا نجحت في حسم المواجهة أخيرًا من الفرصة الخامسة بضربة ساقطة جميلة على الشبكة.