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لشبونة : سجل النجم كريستيانو رونالدو هدفين ليقود منتخب بلاده الى فوز صريح على سويسرا 4 صفر وانتزاع صدارة المجموعة الثانية في الجولة الثانية من دوري الامم الاوروبية الاحد.

وكان المنتخب البرتغالي انتزع تعادلا من اسبانيا في عقر دارها 1 1 منتصف الاسبوع فتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف عن تشيكيا التي حققت نتيجة لافتة بالتعادل مع اسبانيا 2 2 في براغ.

في المباراة الاولى، افتح وليام كارفالو التسجيل للمنتخب البرتغالي عندما تابع كرة مرتدة من الحارس غريغور كوبل اثر تصديه لركلة حرة مباشرة سددها رونالدو ليتابعها الاول في الشباك (15).

ثم سجل رونالدو هدفين في مدى اربع دقائق في الدقيقتين 35 و39 ليرفع رصيده الدولي الى 117 هدفاً.

وانهى رونالدو بالتالي صياماً عن التهديف بقميص منتخب بلاده استمر منذ تشرين الاول/اكتوبر عام 2021 وثلاثيته في مرمى لوكسمبورغ.

ثم انهى جواو كانسيلو مهرجان الاهداف لابطال اوروبا عام 2016 في الدقيقة 68.

وفي المباراة الثانية، فاجأ المنتخب التشيكي نظيره الاسباني بالخروج متعادلاً معه 2 2.

وتغلبت تشيكيا التي لم تتأهل الى مونديال قطر 2022، على سويسرا 2 1 في الجولة الاولى.

وكانت تشيكيا في طريقها لتحقيق مفاجأة مدوية لأنها تقدمت على اسبانيا وصيفة هذه المسابقة في نسختها الاخيرة في تشرين الاول/اكتوبر الماضي 2 1، حتى الدقيقة الاخيرة قبل ان يدرك "لا روخا" التعادل.

افتتح اصحاب الارض التسجيل مبكراً بواسطة ياكوب بيتشيك لكن لاعب وسط اسبانيا ونادي برشلونة غافي ادرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول.

وبات غافي أصغر لاعب يسجل هدفاً لمنتخب اسبانيا بعمر 17 عاماً و304 أيام محطماً الرقم القياسي السابق لزميله في الفريق الكاتالوني أنسو فاتي الذي سجل هدفه في مرمى أوكرانيا في 6 ايلول/سبتمبر عام 2020 بعمر الـ 17 و311 يوماً.

وتقدمت تشيكيا مجدداً عن طريق يان كوتشتا (66)، قبل ان ينقذ اينيغو مارتينيس اسبانيا من الخسارة بادراكه التعادل في الرمق الاخير بكرة رأسية اصطدمت بالعارضة وتهادت داخل الشباك.

وفي أبرز المباريات الاخرى، سجل ايرلينغ هالاند هدفي منتخب بلاده النروج في مرمى السويد ليخرج فائزاً 2 1 بينهما هدف من ركلة جزاء، في حين حققت صربيا المتأهلة الى مونديال قطر فوزاً عريضاً على سلوفينيا 4 1.