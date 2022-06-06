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لندن : مدّد لاعب الوسط المخضرم جيمس ميلنر عقده لسنة إضافية مع ليفربول الإنكليزي، بحسب ما أعلن وصيف البرميرليغ الإثنين.

وصل ميلنر الى ليفربول بعقد حر عام 2015، وقد ساهم في إحراز ستة ألقاب مع النادي الاحمر، بينها دوري أبطال اوروبا والدوري الانكليزي.

وكان ليفربول يسعى لتحقيق رباعية تاريخية في موسم 2021 2022، لكنه خسر نهائي دوري الابطال امام ريال مدريد الإسباني وحل ثانيًا في الدوري المحلي بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر سيتي.

خاض ميلنر الذي كان عقده ينتهي في حزيران/يونيو، 289 مباراة سجل فيها 26 هدفًا منذ قدومه الى ملعب أنفيلد من مانشستر سيتي.

حمل اللاعب البالغ 36 عامًا ألوان ليدز (2002 2004)، نيوكاسل (2004 2008)، أستون فيلا (2008 2010) ومانشستر سيتي (2010 2015).

خاض 39 مباراة الموسم المنصرم، بينها 14 أساسيًا، وذكرت تقارير انه ارتضى التخفيض من راتبه لتمديد عقده وعدم الانتقال لناد آخر.

قال ميلنر الذي لعب في مركزي الظهير الأيمن والوسط تحت إشراف المدرب الالماني يورغن كلوب "كان الموسم الماضي رائعًا حتى لو كنا نأمل في نهاية مختلفة. لكن سنكون متعطشين لنجاح إضافي".