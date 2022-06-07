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نوتنغهام (المملكة المتحدة): أعلنت البريطانية إيمّا رادوكانو حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، انسحابها من الدور الأول لدورة نوتنغهام الإنكليزية الثلاثاء، قبل نحو ثلاثة أسابيع من بطولة ويمبلدون.

واستسلمت اللاعبة البالغة 19 عاماً في الدقيقة 33 من مباراتها أمام السويسرية فيكتوريا غولوبيتش، بعدما قامت بوضع يدها على خاصرتها اليسرى.

وهذا الانسحاب الثالث لرادوكانو منذ ظهورها الأول قبل عام عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها فقط، في النسخة السابقة من دور نوتنغهام نفسها. وكانت اضطرت بالفعل إلى مغادرة الملعب قبل انتهاء المباراة في غوادالاخارا في شباط/فبراير وروما الشهر الماضي.

وبحسب جدولها، كان مرتقباً أن تلعب رادوكانو الأسبوع المقبل في دورة برمنغهام قبل التوجه إلى ويمبلدون حيث لفتت الأنظار العام الماضي بالوصول إلى دور الـ16، قبل أن تصبح نجمة بفوزها ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أيلول/سبتمبر.