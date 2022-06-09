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إيلاف من بيروت: يبدو أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حريص على تقديم نظام "التسلل شبه الآلي" لمونديال قطر الذي تبدأ مبارياته في نوفمبر المقبل.

فقد أجريت التجارب على "الحكم الروبوت"، الذي يستخدم 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب في الملعب، في كأس العالم للأندية التي فاز بها ليفربول وفي كأس العرب.

ومع توافر كل الدلائل على أن هذه التقنية جاهزة لاعتمادها في الملاعب، ثبت أنها قادرة على حسم أمر التسلل في وقت أسرع كثيراً مما يستغرقه حكم الفيديو (VAR). فالحكم الروبوت قادر على كشف التسلل في نصف ثانية اعتماداً على تتبع تقنية أطراف اللاعبين والكرة.

ومن المقرر أن يقدم إنفانتينو تحديثًا إيجابيًا في الاجتماع العام السنوي المؤجل لمجلس إدارة الاتحاد الدولي لسن القانون.

يعقد الاجتماع في قطر، بعد تأجيل الموعد الأولي لشهر مارس في زيورخ نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. ويبدو أن الفيفا مستعدة للإعلان عن عدم وجود عوائق أمام الإدخال الكامل للتكنولوجيا. هذا يعني أن المباراة الافتتاحية لإنجلترا أمام إيران في 21 نوفمبر ستكون الثانية فقط التي يتم فيها استخدام "الحكم الروبوت".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "ذا صن" البريطانية