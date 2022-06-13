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القاهرة : أعلن النادي الأهلي المصري، بطل إفريقيا عشر مرات والدوري المحلي 42 مرة، فسخ عقد مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الإثنين "بالتراضي"، بعد أسبوعين من خسارته نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم أمام الوداد المغربي، مكلفاً المدرب العام للفريق الأول سامي قمصان بمهمة المدير الفني موقتاً.

وكتب الأهلي في موقعه الرسمي "وجّهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.. بعد فسخ العقد بالتراضي".

وتابع "كان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط، لمناقشة موقف بيتسو موسيماني. باجماع الآراء تم التمسك باستمراره في مهمته حرصا على استقرار الفريق، ونظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار".

وكان موسيماني (57 عاماً) قاد الأهلي إلى لقب دوري الأبطال مرتين في 2020 و2021 قبل الخسارة أمام الوداد بهدفين نظيفين، كأس مصر 2020 وبرونزية مونديال الأندية في آخر نسختين، لكنه اخفق باحراز لقب الدوري المحلي.

ويأتي فسخ عقد موسيماني الذي أحرز ايضا لقب دوري الابطال كمدرب مع ماميلودي صنداونز عام 2016، بعد أزمة النادي الأهلي مع الاتحاد المصري، لاعتبار النادي القاهري ان الاتحاد لم يدعمه بما فيه الكفاية لحث الاتحاد القاري على نقل المباراة النهائية لدوري الابطال من الدار البيضاء إلى ملعب محايد، إذ كان يأمل في أن يصبح أول فريق يحرز لقب البطولة القارية ثلاث مرات متتالية.

وبرز موسيماني مع صنداونز الذي أحرز معه لقب الدوري المحلي خمس مرات، في الفترة بين 2012 و2020، علما انه درّب منتخب "بافانا بافانا" بين 2010 و2012.