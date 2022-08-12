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إيلاف من بيروت: في أميركا فحسب، يمكن لظاهر مثل سيرينا وليامز أن تحدث. في الولايات المتحدة وحدها يمكن أن يتشكل هذا المزيج الخاص من الأسلوب والتصميم والجرأة: أنثى سوداء من كومبتون، ثابرت في مواجهة العنصرية والتمييز الجنسي والمرض والمأساة العائلية لإعادة كتابة تاريخ رياضة يملكها ويلعبها ويشاهدها في الغالب أشخاص بيض أثرياء.

حكاية طويلة

بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، نقرأ الحكاية الطويلة.. حلم رائع جدًا لا يمكن تصديقه: أب يتصفح القناة من كرسيه فيصادف بطولةً في كرة المضرب، ويذهله شيك بقيمة 40 ألف دولار يتسلمه الفائز، عيون تتسع في رؤية الفرصة التي تتشكل في توهج الأنبوب الخافت. ترددت الكلمات في قلب ريتشارد ويليامز: "سأنجب طفلين وأعلمهما كرة المضرب".

كانت فينوس في العاشر وسيرينا في التاسعة عندما أعلن ريتشارد - بمزيجه الفذ من طموح دون كينغ وتصوف بونديني براون - أول مرة أن كوكب الزهرة سيكون رقم 1 في العالم. وأكد أن سيرينا ستكون الأفضل. في يوم من الأيام، كانتا تتنافسان على لقب ويمبلدون. ومع مرور الوقت، تحققت نبوءته.

سوف نقرأ الكثير عن هذه الحكاية الشعبية الواقعية في الأسابيع المقبلة بعد مقالة سيرينا الشخصية الأولى في مجلة Vogue، والتي نشرت الثلاثاء، مهدت فيها الطريق لاعتزالها، قائلةً إن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة - حيث رفعت أول لقب للعائلة حين كان في السابعة عشرة في عام 1999 - ستكون حدث وداعها. إن طوفان الاستحسان والإشادة في تدفق كامل بالفعل ولن يتصاعد إلا مع اقتراب بطولة غراند سلام الختامية للموسم في فلاشينغ ميدوز.

الشك الملائم

يجب التعامل مع كل هذه الأمور بالشك الملائم. على عكس مسار محمد علي المطهر من عدو الدولة وبطل المهمشين إلى أيقونة مشهورة عالميا ومعتمدة من الشركات، قاتلت ويليامز في طريقها إلى الشهرة وسط المقاومة والسخرية والانتقاد. بمرور الوقت، أصبحت أهمية سيرينا واضحة، وهي حقيقة ثقافية لا يمكن إنكارها. لكن دعونا نضع في اعتبارنا أن العديد من التقدير خلال فترة وداعها سيأتي من نفس حراس البوابة الذين قاوموا صعودها.

مؤكد أن القنص لم ينته بعد أن تجاوزت عظمة وليامز الخلاف من خلال احتفاظها بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى في وقت واحد في عام 2003، وهو إنجاز نادر الحدوث إلى درجة أنه أصبح مرتبطا بها. رسالة مفتوحة في مجلة كرة المضرب من كريس إيفرت في عام 2006 والتي، بعبارات مشكوك فيها، شككت في التزامها؛ تقييم عام 2007 الذابل من قبل بات كاش يعلن أنها انتهت، ثم التقاط الأنفاس في عام 2009 من قبل جيسون ويتلوك الذي أهان ويليامز بلغة جنسية حيوانية غير ملائمة إلى حد كبير.

مثل تايغر وودز، جلبت وليامز الناس إلى مدار رياضة لم يكلفوا أنفسهم عناء مشاهدة مباراة فيها. وشقت طريقا لجيل جديد من النجوم الأميركيين من أصل أفريقي، مثل سلون ستيفنز وماديسون كيز وتايلور تاونسند وكوكو جاف، الذين لم يعودوا غرباء في هذا الحيز.

لم يستطيعوا مسها

قال مالكولم إكس في خطاب ألقاه في عام 1962: 'الشخص الأكثر ازدراء في أميركا هو المرأة السوداء. أكثر شخص غير محمي في أميركا هو المرأة السوداء. الشخص الأكثر إهمالا في أميركا هو المرأة السوداء'. أولئك الذين يعيدون تقييم رواية وليامز الاستثنائية من مواقع الامتياز قد يميلون إلى التقليل من الأعباء المزدوجة التي تغلبت عليها بالنعمة ورباطة الجأش.

لكن في مجتمع مسكون منذ نشأته بالانقسام العرقي، ظلت سيرينا متقدمة خطوة واحدة على العداء والتعصب الأعمى الذي تبعها في كل خطوة على الطريق لإلهام الملايين، متجاوزة مايكل جوردان وواين جريتزكي وليونيل ميسي في الهواء النادر لعلي وويلما رودولف وجاكي روبنسون.

كم كانت وليامز محظوظة في إيجاد منصة ثنائية - الكرة تدخل أو تخرج - حيث لا يمكن حتى للقوى المتحالفة ضدها أن تحرمها مما هو حق لها، وهي عدالة لم تمنح للكثير من النساء السود في المجتمع الأميركي. لا يمكنهم مسّها بسوء. لم يستطيعوا مسها أبدًا.