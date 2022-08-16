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سيدني: أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة المضرب الثلاثاء أن نيك كيريوس، وصيف النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، سيغيب عن الدور الأول من مسابقة كأس ديفيس المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل، منهياً التكهنات بشأن عودته إلى صفوف منتخب بلاده.

قال ليتون هيويت قائد المنتخب الاسترالي في كأس ديفيس في بيان "كان من الرائع ان يكون نيك في التشكيلة لكن لسوء الحظ لم يكن متاحاً لهذه المواجهة".

وغاب كيريوس (27 عاماً) عن منافسات كأس ديفيس منذ عام 2019، غير أن المستوى العالي الذي ظهر به منذ نهائي ويمبلدون في تموز/يوليو ضمن له مكاناً في المنتخب.

ومنذ مشواره الرائع في لندن، فاز كيريوس، المصنف 28 عالمياً، بلقب دورة واشنطن أوائل الشهر الحالي، ووصل إلى ربع نهائي دورة مونتريال الألف نقطة للماسترز.

وسيقود أليكس دي مينور وثاناسي كوكيناكيس المنتخب الأسترالي الذي يضم أيضاً مات إيبدين وماكس بورسيل في فئة الزوجي.

وتلعب أستراليا في هامبورغ من 13 حتّى 18 أيلول/سبتمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.

وتقام مبارتان في فئة الفردي وواحدة في الزوجي ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في المجموعات الأربع الى الدور النهائي المقرّر في ملقة الاسبانية من 22 الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.