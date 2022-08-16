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ريو دي جانيرو : أسدل الستار تماماً على التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 المقرر نهاية العام الحالي بعد حسم الجدل المتعلق بآخر مبارياتها العالقة، وذلك بإلغاء موقعة "كلاسيكو" أميركا الجنوبية بين البرازيل وغريمتها الأرجنتين نهائياً وفق ما أعلن اتحاد البلدين في بيانين منفصلين.

وأفاد كل منهما أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم "والاتحاد الدولي لكرة القدم +فيفا+ حسموا النزاع أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)".

وأضافا أن الموعد الذي حدد لها في 22 أيلول/سبتمبر المقبل سيخصص لإقامة مباراتين وديتين لكل من المنتخبين تحضيراً لنهائيات المونديال القطري المقرر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وسبق للاتحاد البرازيلي أن أبدى الأربعاء الماضي رفضه لإعادة هذه المباراة التي كانت مقررة في الخامس من أيلول/سبتمبر 2021 في ساو باولو ضمن الجولة السادسة من تصفيات أميركا الجنوبية.

وقال الاتحاد البرازيلي الاربعاء في بيان "بعد تلقي طلب المدرب تيتي والمنسق جونينيو باوليستا، سيسعى رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إيدنالدو رودريغيس، الى تعليق المباراة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمر في شباط/فبراير الفائت منتخبي البرازيل والأرجنتين اللذين كانا ضامنين في وقتها بلوغ النهائيات، بإعادة مباراتهما التي توقفت بعد دقائق من انطلاقها، بسبب انتهاكات متعلقة بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا في صفوف المنتخب الزائر.

ولم يمضِ على بداية اللقاء سوى سبع دقائق حتى اقتحم ممثلون من السلطات الصحية البرازيلية الملعب، ما أدى الى جدل كبير دخل على إثره لاعبو الأرجنتين غرفة الملابس ولم يعودوا الى أرض الملعب ما أدى الى توقف المباراة نهائياً.

وقالت السلطات الصحية وقتها أن على أربعة لاعبين أرجنتينيين محترفين في الدوري الانكليزي الممتاز حينها أن يدخلوا "في الحجر الصحي فوراً" لمخالفتهم بروتوكولات جائحة كورونا.

وأشار بيان الاتحاد البرازيلي إلى أن فيفا قد سبق أن اتفق مع الاتحاد الأرجنتيني على إلغاء المباراة.

تابع البيان "سيقبل الاتحاد البرازيلي بالاتفاق الذي اقترحه فيفا والاتحاد الارجنتيني على عدم خوض المنتخب المباراة ضد الأرجنتين في أيلول/سبتمبر".