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سينسيناتي (الولايات المتحدة): تواصلت معاناة الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس واليابانية ناومي أوساكا، وذلك بانتهاء مشواريهما في دورة سينسيناتي الألف لكرة المضرب عند الدور الأول بخسارة الأولى أمام البريطانية إيما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز من دون مقاومة 4-6 وصفر-6، والثانية أمام الصينية جانغ شواي 4-6 و5-7، فيما عانى الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول عند الرجال لبلوغ ثمن النهائي.

وبعد أيام معدودة على إعلانها أنها ستضع حداً لمسيرتها في وقت ما بعد بطولة فلاشينغ ميدوز التي تنطلق في 29 الحالي، ودعت سيرينا دورة سينسيناتي التي أحرزت لقبها مرتين عامي 2014 و2015، بأسوأ طريقة بعد خسارة قاسية أمام رادوكانو.

وبدت الأميركية التي تحتفل الشهر المقبل بميلادها الحادي والأربعين، مستاءة تماماً لدرجة أنها لم تتحدث بعد المباراة ولم تحضر حتى المؤتمر الصحافي التقليدي بعد مواجهة بدأتها منافستها البريطانية بكسر الإرسال في الشوط الأول للمجموعة الأولى، ثم كررت الأمر في مستهل الثانية، ما مهد الطريق أمامها للخروج منتصرة من أول وربما آخر لقاء لها مع الأميركية الأسطورة.

وكانت سيرينا، الفائزة بـ23 لقباً في البطولات الكبرى، تخوض رابع مباراة لها فقط هذا الموسم ولم تفز سوى بواحدة كانت الأسبوع الماضي في دورة تورونتو الألف على حساب الإسبانية الإسبانية نوريا باريساس دياس حين حققت انتصارها الأول في منافسات فردي السيدات منذ الرابع من حزيران/يونيو 2021 حين تغلبت على مواطنتها دانييل كولينز في الدور الثالث لبطولة رولان غاروس.

وبعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الفخذ، خسرت سيرينا في حزيران/يونيو مباراتها الأولى في الفردي أمام الفرنسية هارموني تان في الدور الأول لبطولة ويمبلدون، ثم فازت في تورونتو على باريساس دياس قبل أن تخسر أمام السويسرية بليندا بنتشيتش.

"فخر حقيقي أن أتشارك الملعب معها"

ورأت رادوكانو أنه "يتوجب علينا جميعاً تكريم سيرينا على مسيرتها المذهلة. أنا ممتنة جداً لحصولي على تجربة اللعب ضدها ولواقع أن مسيرتينا تقاطعتا"، مضيفة "ما حققته ملهماً. إنه لفخر حقيقي أن أتشارك الملعب معها".

وعلى غرار سيرينا، تواصلت معاناة أوساكا، المصنفة أولى أيضاً في السابق، بخروجها على يد جانغ شواي 4-6 و5-7.

ومنذ وصولها الى نهائي دورة ميامي الألف وخسارتها أمام المصنفة الأولى حالياً البولندية إيغا شفيونتيك، عجزت أوساكا عن الذهاب بعيداً في أي من مشاركاتها الأربع التالية.

وقبل وصولها الى الدورة التي حلت وصيفة لها عام 2020، خرجت أوساكا من الدور الثاني لدورة مدريد الألف، الدور الأول لبطولة رولان غاروس، ثمن نهائي دورة سان خوسيه والدور الأول لدورة تورونتو الألف حين انسحبت أمام الاستونية كايا كانيبي بعدما خسرت المجموعة الأولى 6-7 (4-7) وتخلفت في الثانية صفر-3.

واحتاجت جانغ شواي الى ساعة و15 دقيقة لكي تحقق فوزها الأول في هذه الدورة منذ عام 2014 وتلحق بمنافستها اليابانية، الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، هزيمتها الثامنة في 21 مباراة خاضتها هذا العام، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق بطولة الولايات المتحدة التي أحرزت أوساكا لقبها مرتين عامي 2018 و2020 قبل أن تتأثر بعدها بالمشاكل النفسية التي أبعدتها عن الملاعب لفترة.

ولم تكن فينوس وليامس أفضل حالاً من أوساكا وشقيقتها سيرينا، إذ عجزت ابنة الـ42 عاماً عن تحقيق الفوز للدورة الخامسة توالياً، وتحديداً منذ تخطيها الدور الأول لبطولة ويمبلدون، وذلك بخسارتها أمام التشيكية كارولين بليشكوفا بطلة 2016 بنتيجة 5-7 و1-6.

وتلتقي التشيكية المصنفة 14 في الدورة التي أحرزت لقبها العام الماضي الأسترالية المعتزلة حالياً آشلي بارتي، في اختبارها المقبل البلجيكية إيليز مرتنز التي تغلبت بدورها بسهولة على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-1 و6-1.

كما انتهى مشوار بنتيشيتش الثانية عشرة بخسارتها أمام الرومانية سورانا كريستيا 2-6 و7-6 (7-3) و4-6، والأميركية كوكو غوف الحادية عشرة بخسارتها أمام التشيكية ماري بوزكوفا 5-7 وصفر-1 ثم بالانسحاب، فيما تأهلت الرومانية سيمونا هاليب الخامسة عشرة والمتوجة في نهاية الأسبوع الماضي بلقب تورونتو الى الدور الثاني بصعوبة بعد فوزها على الروسية أناستازيا بوتابوفا 6-4 و3-6 و6-3.

وكانت الإستونية أنيت كونتافيت التي أعفيت من الدور الأول كونها مصنفة ثانية، أولى المتأهلات الى ثمن النهائي بفوزها على التشيكية تيريزا مارتينسوفا 3-6 ,7-5 ,6-4.

مدفيديف وألكاراس إلى ثمن النهائي

وفي دورة الرجال الألف نقطة للماسترز، تجنب مدفيديف سيناريو دورة مونتريال حين سقط عند الحاجز الأول على يد الأسترالي نيك كيريوس، وذلك بفوزه الصعب 6-4 و7-5 على الهولندي بوتيك فان دي شاندشولف الذي كان اللاعب الوحيد الذي انتزع مجموعة من المصنف أول عالمياً خلال رحلته نحو لقب بطولة فلاشينغ ميدوز العام الماضي.

ويلتقي بطل سينسيناتي لعام 2019 في ثمن النهائي الفائز بين الكندي دينيس شابوفالوف والأميركي توم بول.

وخلافاً لمدفيديف، لم يجد الإسباني كارلوس ألكاراس الثالث صعوبة لحجز بطاقته الى ثمن النهائي على حساب الأميركي ماكينزي ماكدونالد 6-3 و6-2، ليواجه الكرواتي المخضرم مارين تشيليتش الفائز على الفنلندي إميل روسوفووري 6-4 و6-7 (5-7) و7-5.

وحافظ كيريوس على تقليده لهذا الموسم بفوزه بجميع مبارياته في الدور الأول والتي بلغت 11 بعد تغلبه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 7-5 و6-4، ليواجه في الدور الثاني الأميركي تايلور فريتز.

وعانى الإيطالي يانيك سينر المصنف عاشراً الأمرين لبلوغ الدور الثاني بفوزه على الأسترالي الصاعد من التصفيات ثاناسي كوكيناكيس 6-7 (9-11) و6-4 و7-6 (8-6) في لقاء استغرق قرابة ثلاث ساعات وربع الساعة.

ويلتقي الإيطالي البالغ 21 عاماً في الدور الثاني الصربي ميومير كيتسامانوفيتش الذي أقصى الإسباني بابلو كارينيو بوستا، الفائز الأحد بلقب دورة مونتريال الألف نقطة للماسترز، بالفوز عليه 1-6 و7-5 و7-6 (7-4).