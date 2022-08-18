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القاهرة: قسا المصري على ضيفه الاسماعيلي المنقوص عدديًا بفوز عريض 4-1 الخميس بملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل رباعية المصري التونسي الياس الجلاصي (17 و24) وحسن علي (44) وعمرو مرعي (59)، فيما سجل للإسماعيلي البديل الفلسطيني خالد النبريص.

ولعب الاسماعيلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 15 عقب طرد مدافعه محمد هاشم بعد عرقلة مهاجم المصري النيجيري اوستن اموتو وهو في طريقه الى المرمى.

ارتقى المصري أربعة مراكز رافعًا رصيده الى 36 نقطة في المركز التاسع، فيما تراجع الاسماعيلي للمركز العاشر بنفس رصيد النقاط وله مباراة مؤجلة مع الاهلي.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع مضيفه فيوتشر 1-1 بملعب السلام.

تقدم فيوتشر عن طريق عمر كمال عبد الواحد (22) وعادل النتيجة لسيراميكا شادي حسين (80).

استعاد فيوتشر المركز الرابع برصيد 50 نقطة، فيما رفع سيراميكا رصيده الى 36 نقطة في المركز العاشر.

وعاد غزل المحلة من ملعب خالد بشارة بتعادل سلبي مع مضيفه الجونة.

ورفع الجونة رصيده الى 29 نقطة في المركز الخامس عشر وظل غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة.