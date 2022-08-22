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باريس : يغيب الالماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانياً عالمياً عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، لعدم تماثله للشفاء من إصابة في كاحله، حسب ما أعلن الإثنين منظمو الـ "غراند سلام".

وجاء في الموقع الرسمي للبطولة الأميركية "انسحب ألكسندر زفيريف من بطولة أميركا المفتوحة".

وتعرض زفيريف الذي وصل إلى نهائي فلاشينغ ميدوز في عام 2020 (خسر أمام النمسوي دومينيك تيم) وإلى نصف نهائي الموسم الماضي للاصابة في نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الـ"غراند سلام"، في حزيران/يونيو أمام الإسباني رافايل نادال في طريق الأخير للفوز باللقب.

واضطر الالماني، البالغ 25 عاماً والمتوج بذهبية أولمبياد طوكيو في آب/أغسطس 2021، للخضوع لجراحة بعد اصابته بتمزق في ثلاثة أربطة جانبية في كاحله الأيمن.

وسبق لزفيريف أن غاب عن منافسات بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي اقميت من 27 حزيران/يونيو حتّى 10 تموز/يوليو، علماً أنه شارك في 27 بطولة كبرى توالياً منذ عام 2015.